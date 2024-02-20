8 Березня в Україні 2024 року: чи скасували святкування та чи буде дата вихідним днем

В Україні, як і в низці інших країн світу, 8 Березня було прийнято святкувати Міжнародний жіночий день. До повтомасштабного вторгнення день завжди був вихідним. Чи скасують його і чим можуть замінити?

За останній рік в Україні точаться дискусії щодо того, чи потрібно продовжувати на офіційному рівні святкувати свято Міжнародний жіночий день (8 березня), адже воно в свідомості українців тісно пов'язане зі зросійщенням та радянським періодом. Низка депутатів запропонувала скасувати державний вихідний на 8 березня та ще деякі свята, які були створені за радянщини, а натомість сформувати свої власні.

Чи буде 8 Березня 2024 року вихідний

Наразі воєнний стан в Україні було подовжено до 13 травня 2024 року, тож це означає, що додаткового вихідного дня на 8 Березня точно не буде. В мирний час Міжнародний жіночий день завжди був вихідним, хоча в більшості інших країн світу він робочий.

На цю дату зазвичай планували різноманітні концерти та інші святкові заходи. В школах та вузах вітали дівчат зі святом. Найчастіше дарували букети перших весняних квітів: мімози, тюльпанів.

Що відомо про скасування 8 Березня та деяких травневих свят

Ще 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Там же йшлося про скасування державних свят 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 та 9 травня (День праці і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

Нагадаємо, що ці свята пов'язують з періодом Радянського Союзу, вони дуже популярні в сучасній Росії.

Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.

Замість цих свят депутати пропонують створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:

25 лютого — День української жінки (дата народження Лесі Українки);

(дата народження Лесі Українки); 9 березня — День народження Тараса Шевченка ;

; Друга неділя травня — День матері.

Однак наразі ці рішення ще не були ухваленими.

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