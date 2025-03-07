8 березня — яке церковне свято, чому забороняється шкодити рослинам і деревам цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського. Він є святим, чия життя стало прикладом вірності християнським принципам навіть у найскладніші часи. Він жив у часи, коли християнська Церква зазнавала гонінь з боку язичницьких імператорів, зокрема під час правління імператора Льва Ісавра (VIII століття).

Теофілакт народився в місті Нікодимії (сучасна Туреччина), в родині, що мала глибоке християнське виховання. З ранніх років він виявляв глибоку духовність і бажання служити Богу. Після вступу в монастир, він прийняв чернечий постриг, а пізніше був обраний єпископом Нікодимії.

У період правління Льва Ісавра, коли були введені жорстокі закони проти іконопочитання (іконоборчі гоніння), Теофілакт став рішучим захисником святої ікони. Він відкрито проповідував проти іконоборчого руху та захищав права Церкви. Через свою вірність православній вірі і боротьбу з іконоборцями, він був підданий гонінням.

Теофілакт зазнав численних страждань, включаючи вигнання та фізичні катування, але залишався непохитним у своїй вірі. Після тривалих страждань він помер у вигнанні, але залишив величезну спадщину віри та відданості Христу.

Прикмети 8 березня

Народні прикмети 8 березня / Фото: Unsplash

Якщо мімоза вже зацвіла, весна буде теплою.

Гроза цього дня — рік буде багатий на врожай.

Яка погода на 8 березня, таким буде й літо.

Що завтра не можна робити

Не можна було гнівити природу. Для українців природа була священною, і існували певні обмеження, пов'язані з її шануванням. Наприклад, не можна було бездумно або невдячно ставитися до природи, не можна було псувати або шкодити тваринам чи рослинам у цей час, коли природа пробуджувалась. Вважалося, що якщо порушити природні закони чи гармонію, це може призвести до невдач у сільському господарстві та особистому житті.

Що можна робити завтра

Дівчата та жінки активно брали участь у співанні веснянок — обрядових пісень, що прославляли пробудження природи, гармонію між жінкою і землею, родючість та здоров'я. У дохристиянські часи цей період також асоціювався з очищенням не тільки природи, а й людей. Важливими оберегами були свята, що символізували очищення, особливо для жінок, які вважались носіями життя і магії. Звичаї очищення, наприклад, ритуали купання у водах річок чи джерел, ставали важливою частиною цього циклу, оскільки вода символізувала не лише чистоту, але й родючість.

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