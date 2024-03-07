8 березня — яке церковне свято, як цього дня наші пращури використовували гілочки верби

Завтра, 8 березня, в православному календарі день пам’яті святого Феофілакта сповідника. Святий Феофілакт жив у Константинополі в VIII столітті під час іконоборчої єресі. Після смерті імператора-іконоборця Лева IV Хазара на престол вступив імператор Костянтин VI. Відбулася також зміна патріархів: святий патріарх Павло добровільно залишив кафедру. На його місце був обраний святий Тарасій, який був першим царським радником. За наполяганням нового патріарха був скликаний VII Вселенський Собор, який засудив іконоборчу єресь.

Святий Феофілакт, відданий учень святого Тарасія, з благословення патріарха разом зі святим на ім’я Михайло пішов до монастиря на берег Чорного моря. Ревні подвижники своїми молитовними трудами отримали від Бога дар дивотворення. Після декількох років перебування в монастирі вони обидва були висвячені патріархом Тарасієм в єпископський сан — святий Михайло був поставлений єпископом Синадським, а святий Феофілакт — єпископом Нікомидійським.

Святитель Феофілакт будував храми, лікарні, будинки для прочан, щедро роздавав милостиню, опікав сиріт, вдів і хворих, сам доглядав за прокаженими, не гребуючи обмивати їх рани. Коли імператорський трон зайняв іконоборець Лев V Вірменин, страшна єресь спалахнула з новою силою. Одного разу під час переговорів з імператором, святий Феофілакт передбачив йому швидку загибель. За сміливе пророцтво святитель був відправлений у заслання до фортеці Стровіль. Тут він перебував впродовж тридцяти років до самої смерті, яка настала близько 845 року.

Прикмети 8 березня

Народні прикмети 8 березня / Фото: Pexels

Почути спів півня — буде ясна погода.

Яскравий місяць — будуть морози.

Сильний туман — до швидких заморозків.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня засинати надто пізно. Вірили, що тоді на людину посипляться біди. Також не варто будувати плани на майбутнє — вони не здійсняться.

Що можна робити завтра

Найчастіше до цього часу вже розпускаються гілочки верби. Селяни збирали їх, робили з них віник і замітали будинок. Вірили, що так прибирають все негативне зі свого життя.

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