Церковне свято 8 червня / © pexels.com

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Завтра, 8 червня, в православному календарі день пам’яті Теодота Стратилата. Згідно з житійними джерелами, Теодот жив у період пізньої Римської імперії, ймовірно у III–IV століттях. Він походив із Малої Азії (територія сучасної Туреччини) і займав високу військову посаду — був правителем та воєначальником у місті Анкіра (сучасна Анкара).

Як стратилат, Теодот мав значний вплив і користувався повагою серед військових та цивільного населення. Попри це, він відкрито сповідував християнську віру в часи, коли Римська імперія ще періодично переслідувала християн.

Житійна традиція підкреслює, що Теодот відзначався глибокою побожністю та милосердям. Він допомагав християнам, переховував переслідуваних, а також відкрито сповідував свою віру.

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Особливе місце в переказах займає його турбота про мучеників, яких переслідували за віру. Теодот не лише підтримував їх морально, але й, за деякими джерелами, надавав їм поховання, що вважалося серйозним порушенням імперських заборон.

Коли про його діяльність стало відомо римській владі, Теодота було заарештовано. Від нього вимагали зректися християнства та принести жертву язичницьким богам, однак він залишився непохитним у своїй вірі.

Після жорстоких тортур його стратили. За переказами, перед смертю він молився та просив Бога зміцнити всіх, хто залишиться вірним Христу. Його мученицька смерть зробила його одним із шанованих святих у християнській традиції.

Прикмети 8 червня

Народні прикмети 8 червня / © pexels.com

Якщо ранок 8 червня ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса вранці — до спекотного, але стабільного літа без різких похолодань.

Гучний спів птахів зранку — до швидкої зміни погоди на ясну і суху.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, у це свято не варто займатися важкою працею: шити, пекти, працювати на городі. Також не рекомендується стригти або фарбувати волосся.

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Що можна робити завтра

До святого Феодора Стратилата звертаються з молитвами про мужність, стійкість і витримку для воїнів, про визволення полонених, а також про захист і перемогу над ворогом. Цього дня особливо цінуються добрі справи — допомога людям і турбота про тварин. Вважається важливим просити пробачення у ближніх і самим щиро прощати образи, очищаючи серце від образ і напруги.

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