8 червня — яке церковне свято, чому потрібно обов'язково позбутися старих і зіпсованих речей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 червня, в православному календарі перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор Тирон був християнським мучеником, який жив у 3 столітті. Він був римським солдатом і відомий своєю відданістю християнській вірі та мужністю перед лицем переслідувань. Його ім’я, "Тирон", означає "новобранець" або "молодий солдат", що відображає його статус у римській армії на той час.

За переказами, Теодор був спалений на вогнищі за відмову віддати шану язичницьким богам. Його мощі були перенесені як знак шанування його пам’яті та його жертви за віру. Цей день є важливим для багатьох християн, особливо в православній традиції, де шанування мощів святих є частиною релігійної практики.

Свято перенесення мощів святого Теодора Тирона є нагодою для вірян згадати його життя, мученицьку смерть та його приклад стійкості у вірі.

Прикмети 8 червня

Народні прикмети 8 червня / Фото: Unsplash

Вранці почути грім — після полудня піде дощ.

Захід сонця закритий темними хмарами — вночі дощитиме.

Багато роси вранці — до ясної погоди.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися з рідними людьми, лаятися і лихословити, інакше сварка затягнеться надовго. Також цього дня наші предки намагалися не приймати доленосні рішення, тому що вони закінчаться зовсім не так, як людина цього хотіла.

Що можна робити завтра

Обов'язково потрібно позбутися речей, якими ви не користуєтесь, щоб звільнити місце для щастя. Ті речі, що ще були якісні, віддавали, а інші викидали. Також це буде день, коли можна проаналізувати всі свої дії, тоді можна зрозуміти, чому на людину навалилося стільки нещасть.

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