8 фруктових дерев, які природно відлякують шкідників і дають щедрий урожай

Вирощувати фрукти можна без зайвого клопоту та постійної боротьби з комахами. Експерти назвали вісім фруктових дерев, які мають природний захист від шкідників і водночас тішать рясним урожаєм.

Про це повідомило видання martha stewart.

Деякі сорти фруктових дерев менш привабливі для комах завдяки своїм природним властивостям або генетичній стійкості до хвороб і заражень. Це не гарантує повного захисту, однак значно зменшує ризик появи шкідників та полегшує догляд за садом.

Своїми рекомендаціями поділилися співвласник ферми North Branch та досвідчений садівник Сет Єнтес, а також співвласник розплідника фруктових дерев Elmore Roots Девід Фрід.

Серед найкращих варіантів фахівці назвали яблуню сорту Liberty. Вона стійка до шкідників і хвороб, починає плодоносити ще в молодому віці та дає червоні яблука, які підходять як для споживання свіжими, так і для випічки чи сушіння.

Ще одним витривалим варіантом є фігове дерево. За словами експертів, інжир містить натуральний латекс, який може відлякувати шкідників. Окрім того, деякі сорти мають щільне шкірясте листя, що слугує природним бар’єром для комах.

Також до списку увійшла груша сорту Ure. Вона вирізняється стійкістю до шкідників і хвороб, зокрема до бактеріального опіку, та не потребує регулярного обприскування.

Фахівці рекомендують звернути увагу й на шовковицю сорту Trader. Це невибагливе дерево щороку дає великі солодкі плоди та не потребує додаткового захисту від шкідників.

До переліку також потрапила айва Aromatnaya. Вона має гарні великі квіти навесні, а згодом — яскраво-жовті плоди, придатні як для свіжого вживання, так і для кулінарії.

Серед яблунь експерти окремо відзначили сорт Hazen. Це компактне дерево з темно-червоними соковитими плодами, яке щороку дає врожай навіть без обприскувань.

Ще один популярний варіант — груша Bartlett. Вона швидко росте, дає солодкі плоди та має підвищену стійкість до деяких поширених шкідників.

Замикає список італійська слива Italian Prune. Її гладка шкірка та природний восковий наліт допомагають захищати плоди від шкідників, а мінімальна потреба в обрізанні знижує ризик зараження.

