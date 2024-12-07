8 грудня — яке церковне свято, чому не можна бажати щастя і здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Патапія. Він жив у V столітті й був відомий своїм подвижницьким життям і відданістю Богу. Він народився в місті Фіви в Єгипті у побожній християнській родині, яка прищепила йому любов до молитви, чистоти та добрих справ. З ранніх років Патапій прагнув до духовного вдосконалення, тож вирішив залишити світські турботи і присвятити своє життя служінню Богу.

Патапій оселився в пустелі, де став відлюдником. Він жив у суворій молитві, пості та смиренні. Слава про його святість швидко поширилася, і до нього почали приходити люди, шукаючи його порад, молитов і зцілення. Однак, прагнучи зберегти смирення, Патапій вирішив залишити пустелю й переїхав до Константинополя, щоб залишитися непоміченим.

У Константинополі він оселився біля міської стіни і продовжував вести самітницьке життя. Проте навіть там його благочестя і чудотворні здібності привертали увагу. Зцілення хворих, чудеса і пророчі дари свідчили про його близькість до Бога. Після смерті Патапія його тіло було поховано в Константинополі. Мощі святого згодом були перенесені до монастиря Святого Патапія в Лутракі (Греція), де вони зберігаються й нині. Вони є джерелом численних зцілень і чудес, що підтверджують святість преподобного.

Прикмети 8 грудня

Народні прикмети 8 грудня / Фото: Unsplash

Яка погода, такою вона буде через 10 днів.

Дощить — весна буде прохолодною.

На землі і деревах видно іній — чекайте на великий урожай.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося бажати щастя і здоров'я, інакше все станеться навпаки. Незаміжні дівчата намагалися не говорити багато, щоб не чекати потім довго на заміжжя.

Що можна робити завтра

Щоб прикликати жіноче щастя радили цього дня зайнятися генеральним прибиранням оселі.

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