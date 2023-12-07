8 грудня — яке церковне свято, чому не можна залишати незакінчені справи

Завтра, 8 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Патапія. Преподобний Патапій був відомим святим, який жив у сьомому столітті. Він народився у Фівах у благочестивій християнській сім’ї і змалку прагнув до духовного життя. Коли він став повнолітнім, пішов до Єгипетської пустелі, де провів багато років у молитві і підвигах. Він був наділений даром дивотворення і лікував хворих. Однак, коли про нього дізналися люди, він вирішив покинути пустелю і переселитися до Константинополя, щоб уникнути слави і зберегти покору. Там він жив у келії, що була вбудована в міську стіну, недалеко від Влахернської церкви. Він продовжував допомагати людям, які приходили до нього за порадою і цілителем. Він помер у середині сьомого століття і був похований у церкві святого Йоана Хрестителя. Його життя описав преподобний Андрей Критський, який був його сучасником і другом.

Церковне свято 8 грудня — день пам'яті мучениці Анфіси Римської

Свята мучениця Анфіса Римська була християнкою, яка жила у п’ятому столітті. Вона народилася у заможній родині і вийшла заміж за багатого римського сенатора. Вона була ученицею святителя Амвросія Медіоланського, який навчав її православної віри. В той час в Римі поширювалася аріанська єресь, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Анфіса не прийняла цю єресь і залишилася вірною Христовій церкві. За це вона була зраджена своїм чоловіком, який був аріанцем, і передана владі. Її піддали жорстоким катуванням, спалили тіло вогнем, але вона не зрадила своїй вірі. Вона померла від ран, отриманих під час мук, і була похована християнами.

Прикмети 8 грудня

Народні прикмети 8 грудня / Фото: Pexels

Заметіль означає, що наступна осінь буде теплою.

Сильний снігопад — до дощового літа.

Мороз — зима буде сніжною та м'якою.

Що завтра не можна робити

На Анфіси заборонено залишати будь-які незакінчені справи, тому що наступного року все буде валитися з рук. Також не можна брати гроші в борг. Водночас намагайтесь не проявляти жадібності до тих, хто вас оточує. Під забороною безлад в будинку, обов'язково займіться прибиранням.

Що можна робити завтра

Наші предки починали від цієї дати займатися рукоділлям. Вважалося, що кожна дівчина повинна власноруч виготовити для себе придане. Робили це зазвичай на самоті. А ось вечір Анфіси проводили в колі сім'ї.

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