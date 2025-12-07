ТСН у соціальних мережах

8 грудня — яке церковне свято, що цього дня слід зробити для захисту від злих духів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 8 грудня

Церковне свято 8 грудня / © pixabay.com

Завтра, 8 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Патапія. Патапій — преподобний угодник Божий, якого Церква шанує як святого‑цілителя. Народився він у місті Фіви (Єгипет) у побожній християнській сім’ї, в часи пізнього Римського Єгипту. Отримавши добру освіту — філософію, риторику, релігійну науку, — Патапій глибоко осмислив минущість світу та прагнув іншого життя: простого, посвяченого до Бога й духовному подвигу.

За молодих літ він вирушив у єгипетську пустелю, де провів багато років у суворій аскезі: молитвах, пості, спогляданні. Сам на сам із Богом, він відкинув мирську суєту, шукаючи внутрішнього очищення.

Проте навіть в пустелі Патапієва святість не могла залишатися невідомою: люди почали приходити до нього за духовними порадами, по втіху, з проханнями про молитву. Йому довелося тікати від надто великого потоку паломників — так він залишив пустелю і вирушив до столичного міста Константинополь.

У Константинополі Патапій оселився в келії при міській стіні, неподалік Влахернська церква. Там, живучи в простоті, пості та молитві, він знову невимушено, але щиросердечно постав перед людьми. Його дар зцілення проявився саме тут — до нього почали приходити хворі, страждальники, духовно замучені.

Одним із перших чудес, яке приписують йому, було зцілення немовляти, сліпого від народження: завдяки молитві святого дитина отримала зір. Це відкриття дива зробило Патапія відомим серед мешканців Константинополя, і потяг до нього став масовим.

До нього зверталися також у тяжких тілесних недугах: за переказами, він зцілював людей, страждаючих водянкою (водянка / набряк), вивільняв від бісів хворих юнаків, лікував тяжкі рани та хвороби грудей — і це все молитвою, хрестом, знаменням віри.

Після багатьох років подвижництва, духовної відданості, допомоги страждальним і численних чудес, Патапій упокоївся — помер у старості. За різними переказами, його смерть припала на V століття (за одним варіантом — 463 рік).

Його тіло було спочатку поховано в церкві Церква Святого Іоанна Хрестителя у Константинополі. Згодом, після падіння Константинополя, його святі мощі перевезли до печери поблизу Лутракі (Греція).

Прикмети 8 грудня

Народні прикмети 8 грудня / © pexels.com

  • Якщо на водоймах під кригою видно воду — очікується потепління.

  • Дощ в цей день — може передвіщати прохолодну весну.

  • Потужний швидкий вітер — до морозної, але сухої погоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня варто уникати певних дій. Не можна виходити з дому в порваному одязі — інакше весь рік можеш ходити в неприємностях та невдачах. Також небажано залишати невиконані важливі справи: їх слід завершити до цього дня, інакше це вважається поганою ознакою для подальшого життя.

Що можна робити завтра

У давнину цього дня люди зазвичай займалися рукоділлям, проте робили це на самоті, щоб не розгубити свій талант. Для оберігання від злих сил вони створювали особливі вишивки: зображували дерево життя, птахів, сонце та жіночу постать — символи щастя, життєвої енергії та родючості.

