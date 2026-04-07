Завтра, 8 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма. Святі апостоли Іродіон, Агава, Руф, Асинкрит, Флегонт і Єрм належать до числа сімдесяти учнів Господа нашого Ісуса Христа, які були послані для проповіді Євангелія по всьому світу. Їхня діяльність відзначалася особливою ревністю у служінні Богові та жертовністю заради спасіння душ людських.

Святий Іродіон згадується як один із близьких співпрацівників апостола Павла. Він проявив непохитну віру, супроводжуючи Павла у його місіях і служінні. За традицією, Іродіон був проповідником у Римі та інших містах, де залишив після себе численні учнів, стійких у вірі Христовій.

Святий Агава вважається одним із тих, хто допомагав поширювати Євангеліє серед язичників. Його життя було прикладом смирення, послуху та жертовності, а проповідь спрямовувалася на духовне наставлення тих, хто відчував духовну пустоту.

Апостол Руф відомий своєю діяльністю у місті Рим. Згідно з переказами, він був особисто посланий апостолом Павлом, щоб зміцнювати перших християн у вірі, зберігаючи єдність і любов серед віруючих. Руф зазнав переслідувань, але залишився вірним Господу до кінця свого життя.

Святий Асинкрит був ревним проповідником і наставником. Його служіння полягало у підтримці молодих християнських громад та проповіді Євангелія у віддалених регіонах. Асинкрит відзначався мудрістю та терпінням, що дозволяло йому успішно наставляти учнів і наставляти їх на шлях праведності.

Апостол Флегонт відомий як мужній свідок Христової віри. Він активно працював серед язичників, проповідуючи покаяння та любов до Бога. Згідно з переказами, Флегонт зазнав страждань за віру, але залишився непохитним, чим став прикладом для всіх віруючих.

Святий Єрм, або Герм, був одним із найближчих учнів апостолів. Його служіння полягало у організації церковних громад та підтримці віруючих у період гонінь. Його життя демонструє силу віри, смирення і відданість Господу.

Прикмети 8 квітня

Ясне небо на 8 квітня — до гарного врожаю ранніх зернових.

Ранковий туман — обіцяє теплий і дощовий день.

Хмари, що швидко пливуть по небу — віщують сильний вітер найближчим часом.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не варто братися за прибирання, вирушати на риболовлю чи полювання, а також будувати далекі плани. Усе задумане може зірватися, і справи йтимуть не так, як очікувалося.

Що можна робити завтра

У православ’ї 8 квітня звертаються в молитвах до святого Іродіона та інших апостолів. Їм просять допомоги у прийнятті важливих рішень, пошуку внутрішньої розради та спокою, а також зміцнення віри й стійкості духу. Цей день особливо сприятливий для примирення з тими, з ким були конфлікти. Також вважається важливим проявити милосердя: допомогти тим, хто потребує підтримки, та подати милостиню нужденним.