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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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33
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8 квітня — яке церковне свято, про що потрібно обов’язково помолитися святим цього дня

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 8 квітня

Церковне свято 8 квітня / © Unsplash

Сьогодні, 8 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших. Іродіон згадується в посланні святого апостола Павла до Римлян (Рим. 16:11). Він був родичем апостола Павла (можливо, двоюрідним братом) і одним із тих, хто підтримував Павла у його служінні. Іродіон вважається одним із 70 апостолів, яких Христос послав на проповідь.

Святий Руф згадується в посланні Павла до Тимофія (2 Тим. 4:21). Він був учнем і співробітником апостола Павла, також за іншими джерелами — одним із 70 апостолів. У деяких християнських традиціях Руфа ототожнюють з Руфом, якого згадує Діяння апостолів (Дії 19:21), а також з Руфом, родичем Павла. Святого Руфа часто вшановують як одного з перших євангелістів, які проповідували християнство в Європі.

Агава був пророком, згадуваним в книзі Дій апостолів (Дії 11:28, 21:10). Він, ймовірно, походив з Єрусалиму, і був одним із перших християнських пророків. У Діяннях апостолів згадується пророче передбачення Агава про великий голод, який мав прийти в імператорському часі. Пізніше Агава також пророкує, що апостола Павла чекає ув’язнення в Єрусалимі.

Прикмети 8 квітня

Народні прикмети 8 квітня / © unsplash.com

Народні прикмети 8 квітня / © unsplash.com

  • Якщо вночі 8 квітня ясно, а вдень похмуро — чекайте на добрий урожай.

  • Вночі вітер південний — літо буде вітряним і спекотним.

  • Йде дощ — літо буде холодним і дощовим.

Що сьогодні не можна робити

Святкування цього дня повинно бути духовним, зосередженим на молитвах, відвідуванні храму та спілкуванні з близькими. Також церковна традиція радить утриматися від важкої праці та фізичних навантажень.

Що можна робити сьогодні

Святому Іродіону та іншим апостолам звертаються з молитвами, просячи допомогти знайти вірне рішення, віднайти спокій і розраду, зміцнити віру та не піддаватися відчаю. Цей день є вдалим для примирення. Також варто підтримати тих, хто має потребу, і поділитися милостинею.

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