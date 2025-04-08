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8 квітня — яке церковне свято, про що потрібно обов’язково помолитися святим цього дня
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 8 квітня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших. Іродіон згадується в посланні святого апостола Павла до Римлян (Рим. 16:11). Він був родичем апостола Павла (можливо, двоюрідним братом) і одним із тих, хто підтримував Павла у його служінні. Іродіон вважається одним із 70 апостолів, яких Христос послав на проповідь.
Святий Руф згадується в посланні Павла до Тимофія (2 Тим. 4:21). Він був учнем і співробітником апостола Павла, також за іншими джерелами — одним із 70 апостолів. У деяких християнських традиціях Руфа ототожнюють з Руфом, якого згадує Діяння апостолів (Дії 19:21), а також з Руфом, родичем Павла. Святого Руфа часто вшановують як одного з перших євангелістів, які проповідували християнство в Європі.
Агава був пророком, згадуваним в книзі Дій апостолів (Дії 11:28, 21:10). Він, ймовірно, походив з Єрусалиму, і був одним із перших християнських пророків. У Діяннях апостолів згадується пророче передбачення Агава про великий голод, який мав прийти в імператорському часі. Пізніше Агава також пророкує, що апостола Павла чекає ув’язнення в Єрусалимі.
Прикмети 8 квітня
Якщо вночі 8 квітня ясно, а вдень похмуро — чекайте на добрий урожай.
Вночі вітер південний — літо буде вітряним і спекотним.
Йде дощ — літо буде холодним і дощовим.
Що сьогодні не можна робити
Святкування цього дня повинно бути духовним, зосередженим на молитвах, відвідуванні храму та спілкуванні з близькими. Також церковна традиція радить утриматися від важкої праці та фізичних навантажень.
Що можна робити сьогодні
Святому Іродіону та іншим апостолам звертаються з молитвами, просячи допомогти знайти вірне рішення, віднайти спокій і розраду, зміцнити віру та не піддаватися відчаю. Цей день є вдалим для примирення. Також варто підтримати тих, хто має потребу, і поділитися милостинею.