8 квітня — яке церковне свято, не робіть одну важливу річ, якщо хочете завжди залишатися з грошима

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 квітня, в православному календарі день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Єрма. Вони були апостолами від 70-ти, яких Ісус Христос відправив проповідувати Євангеліє. Іродіон був родом з Тарса, міста в Кілікії, Малої Азії, і був співвітчизником апостола Павла. Він став єпископом у Неопатрії і зазнав багатьох страждань за віру, як від юдеїв, так і від язичників. Після одного з таких мучеництв, вважаючи його мертвим, його вороги залишили чоловіка, але він, підтриманий Божою благодаттю, одужав і продовжив проповідувати в Римі разом з апостолом Петром.

Агав мав дар пророцтва і проповідував у Єрусалимі та Юдеї. Він передбачив великий голод, який стався за часів імператора Клавдія, і пророкував, що апостол Павло буде зв’язаний у Єрусалимі і переданий у руки язичників.

Руф був єпископом у місті Тива в Греції. Він згадується апостолом Павлом у посланні до Римлян. Асинкрит був єпископом в Ірканії, Азії. Флегонт був єпископом у місті Марафон у Тракії. А Єрм був єпископом у Далмації.

Прикмети 8 квітня

Народні прикмети 8 квітня / Фото: Unsplash

Похмура погода до холодного літа.

Ясно і сонячно — влітку буде тепло.

Вже розпустилася береза — можна сіяти овес.

Що завтра не можна робити

Не варто планувати серйозні та довготривалі справи, вони точно не закінчаться позитивним результатом та ще й можуть принести проблеми з фінансами. Також забороняється цього дня прибирати в оселі, адже можна потривожити будинкового, який після цього почне робити всілякі підлості.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури намагалися обов'язково вмитися джерельною водою, щоб мати міцне здоров'я протягом всього року.

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