8 липня — яке церковне свято, не робіть одну важливу річ, щоб не впустити нечисту силу в своє життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 липня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Прокопія. Прокопій народився у Єрусалимі в християнській родині. Його мати, свята Феодосія, була благочестивою християнкою, а батько, християнський офіцер, загинув як мученик. Після смерті батька Прокопій був вихований в благочестивому християнському дусі.

Прокопій служив військовим офіцером в армії римського імператора Діоклетіана. Під час служби він отримав видіння, в якому йому з’явився Ісус Христос, що значно вплинуло на його духовне життя та рішення стати відданим християнином.

Після відкритого сповідання своєї віри, Прокопій був арештований за наказом Діоклетіана. Його піддали численним тортурам, щоб змусити зректися християнства, але Прокопій залишався непохитним. Зрештою, він був страчений через обезголовлення.

Прикмети 8 липня

Народні прикмети 8 липня / Фото: Unsplash

Коні пасуться на пагорбах до сонячних днів.

Горобці дуже активні — буде ясна погода.

Дощ, але немає вітру — негода буде недовгою.

Що завтра не можна робити

Не варто планувати далекі подорожі, тому що вони можуть закінчитися зовсім не так, як ви сподіваєтесь. Не варто проводити день у мовчанні, адже тоді весь рік таким буде. Не варто купатися у відкритих водоймах — прикличете в своє життя нечисть.

Що можна робити завтра

Цього дня починалися жнива жита. Перший сніп приносили додому, освячували і ставили біля образів. Існувала важлива традиція, коли освячене зерно змішували з тим, яке збираються висівати наступного року. Це допоможе отримати великий урожай.

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