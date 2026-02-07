ТСН у соціальних мережах

644
3 хв

8 лютого — яке церковне свято, з чим слід бути максимально обережним цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 8 лютого

Церковне свято 8 лютого / © unsplash.com

Завтра, 8 лютого, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата. Теодор походив з міста Євхаїти (Мала Азія, сучасна Туреччина). Він був не просто воїном, а талановитим і хоробрим полководцем, за що здобув повагу війська та прихильність імператора. Його призначили стратилатом міста Іраклії поблизу Чорного моря.

Водночас Теодор був таємним християнином, жив чисто, праведно, допомагав бідним і навертав людей не словами, а прикладом життя.

Коли імператор Ліциній наказав принести жертви язичницьким богам, Теодор удав, що згоден. Він попросив дозволу перенести золоті й срібні ідоли до свого дому, нібито для урочистої підготовки жертви.

Уночі ж святий розтрощив ідолів, а дорогоцінні метали роздав убогим. Цей вчинок мав глибокий символізм: він показав нікчемність фальшивих богів і справжню силу милосердя.

Коли про це дізналися, Теодора заарештували. За переданням, у темниці йому явився Христос, зцілив його рани і зміцнив дух. На ранок мучителі побачили Теодора цілком здоровим, що привело багатьох свідків до віри у Христа.

Попри чудеса і численні навернення, Теодор не зрікся віри. Його розіп’яли, а згодом усікли мечем.

Перед смертю святий молився не лише за християн, а й за своїх мучителів — і в цьому виявилася вершина його духовної величі.

Церковне свято 8 лютого — день пам’яті святого пророка Захарії

Пророк Захарія жив у VI столітті до Різдва Христового, після повернення юдеїв із вавилонського полону. Він був священником за походженням і належав до роду Іддо.

Його служіння припадає на час правління перського царя Дарія І, приблизно 520 року до Р. Х., і відбувалося паралельно зі служінням пророка Агея.

Книга пророка Захарії вирізняється великою кількістю символічних видінь — глибоких, образних, майже апокаліптичних.

Про особисте життя пророка Захарії Святе Письмо говорить небагато. За церковним переданням він прожив довге праведне життя і був убитий між храмом і жертовником, похований поблизу Єрусалима.

Прикмети 8 лютого

Народні прикмети 8 лютого / © pexels.com

  • Сніг або заметіль 8 лютого — весна затягнеться, літо буде дощовим.

  • Іній на деревах — до гарного врожаю зернових.

  • Яка погода на Захарії — такою буде й весна.

Що завтра не можна робити

8 лютого за народними прикметами варто бути особливо обережними з гострими та колючими предметами — будь-яка необережність може призвести до травми. Також рекомендується утриматися від хірургічних втручань та стоматологічного лікування, адже у цей день будь-які процедури можуть пройти невдало або завдати шкоди.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого великомученика Теодора Стратилата з молитвою та проханнями про заступництво перед Господом. Його шанують як покровителя воїнів і просять про захист від ворогів, видимих і невидимих, допомогу у здобутті перемоги та встановленні миру. Сьогодні також сприятливо молитися про сили, мужність і духовну стійкість у складних життєвих ситуаціях.

