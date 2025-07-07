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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

8 липня — яке церковне свято, чому забороняється купатися в річках та озерах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 8 липня

Церковне свято 8 липня / © pixabay.com

Завтра, 8 липня, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Прокопія. Його вважають одни з найвидатніших великомучеників ранньохристиянської доби. Його життя припадає на період найбільших гонінь в Римській імперії, приблизно в III–IV століттях.

За переказами, Прокопій народився в благочестивій родині, яка в юнацькому віці виховала його у християнській вірі. Від ранніх років він відзначався високими моральними якостями, благочестям і глибокою вірою в Христа.

Святий Прокопій був військовим або чиновником при імператорському дворі (у різних джерелах — воїном або секретарем). Його чесність, мудрість і мужність заслужили визнання навіть серед язичницьких властей.

Під час гонінь на християн, що поширювалися імператором Діоклетіаном і його наступниками (кінець III — початок IV століття), Прокопій відкрито сповідував свою віру. Він не злякався тортур і смертельної загрози.

Його катували й мучили за відмову відректися від Христа, але він залишався непохитним. За переказами, святому Прокопію відрубали голову — мученицька смерть стала свідченням його вірності і відданості.

Після смерті святого Прокопія почали приписувати численні чудеса, пов’язані з його мощами і молитвами. Його вважають покровителем воїнів і тих, хто стоїть перед складними випробуваннями.

Прикмети 8 липня

Народні прикмети 8 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 8 липня / © unsplash.com

  • Вітер дме з півдня — чекайте на теплий кінець літа.

  • Вранці на Прокопія туман — найближчими днями прийде похолодання.

  • Роса прохолодна — до хорошого і багатого урожаю.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цього дня не варто заходити до лісу, бо там може ховатися підступний змій — ніби той, що в Біблії спокушав людей. Також заборонено купатися у річках і озерах, бо русалки можуть заманити під воду. Не рекомендується братися за випікання тіста чи рукоділля, а також гадати, читати змови, їхати в дорогу чи переїжджати. Православна церква категорично забороняє вінчатися цього дня, а ще сваритися чи розпускати плітки.

Що можна робити завтра

Загалом, цей день найкраще присвятити рідним і провести його в сімейному колі. Гарний час, щоб помолитися про здоров’я рідних і добробут в родині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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