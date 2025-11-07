Церковне свято 8 листопада / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 8 листопада, в православному календарі Собор святого архистратига Михаїла. Собор святого архистратига Михаїла — це свято, присвячене архангелу Михаїлу та іншим ангелам, які в християнській традиції називаються архистратигами (тобто “провідниками воїнства Божого”). Михаїл вважається головним захисником від зла, охоронцем душ і воїном Божим, який бореться проти сил темряви.

Вперше згадки про вшанування архангела Михаїла сягають перших століть християнства. На честь нього були збудовані численні церкви та монастирі, серед яких найвідоміший — Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Свято встановлено на честь всіх небесних сил (архангелів і ангелів), які допомагають людям і підтримують Божу волю на землі.

Архангел Михаїл зображується як воїн у обладунках, що тримає меч або спис, символізуючи боротьбу зі злом і захист від демонічних сил. Свято символізує перемогу добра над злом, захист духовного життя людини і надійність ангельської опіки. Вважається, що у цей день особливо ефективні молитви про захист від небезпек, про здоров’я і духовну підтримку.

Реклама

Прикмети 8 листопада

Народні прикмети 8 листопада / © unsplash.com

Ясне небо і зорі видно ясно — зима буде суворою та морозною.

Сильний вітер цього дня — очікуються хуртовини і заметілі протягом зими.

Туман уранці — до ранньої сніжної зими або мокрого снігу.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня не можна впадати у негативні настрої: не варто заздрити, будувати злі думки, скаржитися на свою долю чи відмовляти тим, хто потребує допомоги. Також існує попередження щодо роботи з гострими інструментами: пиляти, рубати або користуватися ножем у свято не рекомендується — це може призвести до травм. У народі вважається, що будь-яка важка праця на Михайла — гріх. Хоча в церкві немає прямої заборони на роботу, все ж найкраще відкласти буденні справи і присвятити день молитві, роздумам і духовному очищенню.

Що можна робити завтра

У православне свято сьогодні люди звертаються до святого архистратига Михаїла з молитвами про оздоровлення, захист від темряви та злих сил, а також від ворогів, війни, несправедливості та природних лих. Архангел Михаїл особливо шанований тими, хто чекає на вирішення судових чи життєвих справ, адже, за віруваннями, саме він у день Страшного суду визначає, куди потраплять душі людей — у рай чи в пекло.