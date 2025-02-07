8 лютого — яке церковне свято, які чотири найважливіші заборони цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 лютого, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата. Святий Теодор жив у III–IV століттях у часи правління римського імператора Ліцинія (308–324). Він був родом із міста Гераклея (нині територія Туреччини) і займав високу військову посаду стратилата (воєначальника). За свою хоробрість та видатні здібності він здобув повагу серед воїнів і знаті.

Попри те, що Римська імперія офіційно переслідувала християн, Теодор відкрито сповідував віру в Ісуса Христа та навертав інших до християнства. Він відзначався великою добротою, допомагав бідним, піклувався про хворих і не боявся проголошувати істину.

Імператор Ліциній, який був затятим противником християн, дізнався про віру Теодора. Хоча святий мав високу посаду, це не врятувало його від переслідувань. Ліциній спочатку спробував схилити Теодора до поклоніння язичницьким богам. Він запропонував йому багатства, владу та ще більші почесті, якщо той зречеться Христа. Однак Теодор відмовився та викрив облудність язичницьких вірувань.

Коли імператор прислав йому дорогоцінні статуї язичницьких богів, Теодор узяв їх нібито для поклоніння, але роздав золото бідним, а самі ідоли розтрощив. За свою твердість у вірі святий зазнав страшних тортур. Його били палицями та залізними гаками. Прикували до хреста та проколювали тіло. Після численних знущань його усікли мечем близько 319 року.

Перед смертю святий молився за своїх мучителів і просив Господа пробачити їх. Після мученицької кончини тіло святого забрали християни й поховали в його рідному місті. Незабаром на його могилі почали відбуватися зцілення та інші чудеса. Ім'я святого Теодора стало відомим по всій імперії. Його шанували як небесного заступника воїнів і всіх, хто перебуває в небезпеці.

Церковне свято 8 лютого — день пам'яті святого пророка Захарії

Пророк Захарія жив у VI столітті до Р.Х. і був священиком та пророком. Він походив із священицького роду, його батьком був священик Варахія, а дідом – Іддо. Деякі джерела вказують, що він міг бути також онуком священика, який повернувся з Вавилонського полону разом із Зоровавелем (Неєм. 12:4, 16).

Захарія почав пророкувати близько 520 року до Різдва Христового, у часи перського царя Дарія I. Разом із пророком Агеєм він закликав ізраїльтян завершити відбудову Другого Храму в Єрусалимі, яку затягнули через байдужість народу та зовнішній спротив.

Книга Захарії містить видіння та пророцтва про майбутнє Ізраїлю та прихід Месії. Основні теми:

Заклик до покаяння. Він нагадує ізраїльтянам про Божий гнів через їхній відступ від заповітів (Зах. 1:1-6).

Пророцтва про Ісуса Христа. Захарія передбачає: Вхід Месії в Єрусалим на віслюку (Зах. 9:9) – це справдилося у Вербну неділю. Зрадницький продаж Месії за 30 срібняків (Зах. 11:12-13). Пророкування про розп’яття та пробиті руки й ноги (Зах. 12:10).

Нагадування про Божу вірність: Бог обіцяє захистити Свій народ і принести відновлення.

За переданням, пророк Захарія був убитий у Храмі. Ісус Христос згадує його мучеництво у Євангелії:

"Щоб на вас упала вся кров праведна, пролита на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарії, сина Варахіїного, якого ви вбили між храмом і жертовником" (Мт. 23:35).

Деякі дослідники припускають, що його могли вбити за викриття беззаконь юдейських вождів, або ж плутають із Захарією, батьком Івана Хрестителя, який також загинув у храмі.

Прикмети 8 лютого

Народні прикмети 8 лютого / Фото: pixabay.com

Весь день співають синички — весна буде пізньою.

Розпустилися проліски — до швидкого приходу весни.

Захід золотистого кольору — чекайте на сильний холод.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна сваритися з рідними, навіть сперечатися з ними, тому що будь-яка сварка затягнеться надовго. Не слід також мочити ноги, вважається, що тоді сильно захворієте.

Що можна робити завтра

В народне свято Захарія селяни варили горохову кашу, якою обов'язково пригощали всіх членів родини. Вірили, що тоді весь рік буде щасливим. Цей день вважається сприятливим для весілля.

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