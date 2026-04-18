8 овочів, стійких до хвороб: що посадити для врожаю без зайвого клопоту

Під час планування городу важливо враховувати не лише кліматичні умови та тип ґрунту, а й природну стійкість рослин до хвороб. Фахівці наголошують: вибір витривалих культур допомагає зменшити ризики поширених проблем і значно спрощує догляд.

За словами фермерки та авторки книг із садівництва Джилл Рейган, одними з найнадійніших залишаються часник і цибуля. Вони мають природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, що дозволяє їм краще захищатися в ґрунті та рідше уражатися хворобами. Обидві культури добре ростуть на сонячних ділянках у дренованому ґрунті.

Серед стійких до захворювань культур також називають фенхель. Він не лише дає їстівні частини — від цибулини до насіння, — а й природно протистоїть грибковим інфекціям. Як зазначає Рейган, ця рослина добре росте без значного втручання, а її ефірні олії можуть стримувати окремих шкідників.

Морква, попри складний старт росту, у сприятливому ґрунті демонструє хорошу витривалість. Тренерка з садівництва Тері Спейт пояснює, що коренеплоди менш схильні до хвороб, адже розвиваються під землею та мають захисні властивості. Крім того, здоровий ґрунт допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини, що підвищує їхню стійкість до стресів.

Окремо експерти звертають увагу на сучасні сорти капусти. Нові гібриди часто мають вбудовану стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань. Це ж стосується і брюссельської капусти: під час вибору рекомендують звертати увагу саме на селекційні сорти, створені з урахуванням поширених хвороб.

Літні кабачки залишаються популярними через високу врожайність. Хоча вони можуть бути вразливими до таких проблем, як борошниста роса або вірус мозаїки, існують гібриди, які краще протистоять цим захворюванням. Серед них — спеціально виведені сорти з підвищеною стійкістю.

Ще однією культурою, яку радять фахівці, є кале. Вона вважається однією з найвитриваліших серед капустяних: добре переносить перепади температур і здатна продовжувати ріст навіть у складних умовах.

