8 продуктів, які можуть бути токсичними для котів: ветеринари назвали найнебезпечніші

Кіт

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Коти нерідко цікавляться людською їжею та можуть спробувати шматочок, залишений на столі чи кухонній поверхні. Однак ветеринари застерігають: далеко не всі продукти, які є безпечними для людей, можна давати домашнім улюбленцям. Деякі з них здатні спричинити розлади травлення, тоді як інші можуть викликати важке отруєння.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці пояснюють, що організм котів працює інакше, ніж людський. За словами ветеринарки Чірл Бонк, людська їжа часто містить інгредієнти, які не підходять для травної системи цих тварин. Зокрема, продукти з високим вмістом вуглеводів можуть важко перетравлюватися, а окремі компоненти є токсичними через те, що у котів відсутні ферменти, необхідні для їх розщеплення.

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Навіть продукти, які не вважаються сильними токсинами, можуть викликати у котів блювання, діарею чи інші порушення роботи травної системи. Саме тому ветеринари не рекомендують пригощати домашніх улюбленців залишками зі свого столу, навіть якщо йдеться про невеликі порції.

Ще однією причиною підвищеної чутливості котів є особливості їхнього метаболізму. Як пояснює ветеринарка Джой Майєрс, саме вони роблять цих тварин більш сприйнятливими до окремих токсичних сполук. Крім того, коти постійно вилизують шерсть, тому речовини, які потрапили на неї, згодом можуть опинитися в організмі.

Попри те, що коти зазвичай вибагливіші в їжі, ніж собаки, це не гарантує повної безпеки. Домашній улюбленець може дістатися продуктів, залишених без нагляду, тому потенційно небезпечну їжу рекомендують зберігати у недоступних для нього місцях.

До продуктів, які ветеринари називають небезпечними для котів, належать:

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Варені кістки. Вони не є токсичними, однак можуть розколюватися, спричиняти задуху, непрохідність кишківника або його перфорацію.

Виноград і родзинки. Механізм їхнього впливу на котів досі повністю не з’ясований, однак зафіксовані випадки ураження нирок, тому ризикувати не рекомендують.

Сире дріжджове тісто. Воно продовжує бродити в шлунку, збільшується в об’ємі та виробляє алкоголь, який є токсичним для тварини.

Алкоголь. Через невелику масу тіла коти дуже чутливі навіть до незначних доз. Алкоголь може спричинити пригнічення нервової системи, зниження рівня цукру в крові, дихальну недостатність та інші серйозні ускладнення.

Шоколад і кофеїн. До небезпечних продуктів належать шоколад, чай, енергетичні напої та добавки, що містять метилксантини. Вони можуть викликати блювання, діарею, порушення серцевого ритму, тремор, судоми та інші небезпечні для життя стани.

Цибуля, часник, цибуля-порей і шніт-цибуля. Ці продукти можуть пошкоджувати еритроцити та призводити до розвитку анемії. Важливо пам’ятати, що вони можуть входити до складу супів, підлив, пакетиків із приправами, дитячого харчування та готових страв.

Надмірно жирна їжа. Жирні залишки їжі, зокрема жир від бекону чи шкіра індички, можуть стати причиною блювання, діареї або панкреатиту.

Продукти з ксилітом. Цей замінник цукру міститься у жувальних гумках, м’ятних цукерках, солодощах, випічці та окремих видах арахісової пасти. Якщо кіт з’їв продукт із ксилітом, ветеринари рекомендують звернутися по допомогу.

За словами фахівців, симптоми отруєння можуть відрізнятися залежно від того, яку саме речовину проковтнула тварина. Серед найпоширеніших ознак — рясне слиновиділення, блювання, діарея, млявість, тремор і порушення координації рухів.

Водночас ветеринари наголошують, що чекати появи симптомів не варто. До моменту, коли вони стануть помітними, токсичні речовини вже можуть всмоктатися в організм, тому можливості швидко запобігти їхній дії значно зменшуються.

Якщо власник підозрює, що кіт з’їв потенційно небезпечний продукт, необхідно якомога швидше звернутися до ветеринарного лікаря. Подальші рекомендації залежатимуть від того, що саме, у якій кількості та коли проковтнув домашній улюбленець.

Нагадаємо, багато вчинків котів здаються господарям навмисними пустощами. Натомість насправді, за словами експертки, більшість із них пов’язані зі спілкуванням, інстинктами або сигналами про потреби тварини.

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