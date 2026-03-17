8 рослин, які замінять мульчу: як зупинити бур’яни та зберегти вологу в саду

Укладання мульчі — один із найефективніших способів стримати бур’яни та зберегти вологу в ґрунті. Втім, замість щорічно купувати й розкладати мішки з корою чи тріскою, садівники дедалі частіше обирають інший підхід — висаджують ґрунтопокривні рослини, які утворюють щільний зелений килим і виконують ті самі функції.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти з ландшафтного дизайну назвали вісім декоративних рослин, що можуть слугувати живою мульчею, допомагаючи утримувати вологу та зменшувати ерозію.

Солодкий вудрафф (язвичник) підходить для тінистих садів. Він формує м’який килим із зіркоподібного листя та навесні вкривається дрібними білими квітами. Рослина сягає 6–12 дюймів заввишки.

Ялівець повзучий — вічнозелений варіант для сонячних ділянок і схилів, які зазнають ерозії. Завдяки густому зеленувато-блакитному листю він часто використовується в складнодоступних місцях.

Чебрець повзучий (Thymus serpyllum) утворює щільний ароматний покрив із дрібного листя. Улітку він зацвітає рожево-фіолетовими квітами. Рослина витривала до різних ґрунтів.

Мучниця — вічнозелений ґрунтопокривник із шкірястим листям, рожево-білими квітами та червоними ягодами. Вона добре зміцнює схили та стримує ерозію. Найкраще росте в піщаному кислому ґрунті.

Низькорослі седуми — сукулентні рослини, які швидко розростаються килимками. Вони витримують посуху, потребують мінімального поливу та підходять для сонячних бордюрів, альпінаріїв і зелених дахів.

Пальчики кицьки відомі оксамитовим листям і квітами, схожими на котячі лапки. Це посухостійка рослина, що добре виглядає на натуралізованих ділянках.

Дикий імбир формує щільний килим у затінених куточках саду. Його широке серцеподібне листя створює ефект густої зеленої мульчі. Найкраще росте в багатому вологому ґрунті.

Аллегені спердж (молочай Аллегейнський) — напіввічнозелена багаторічна рослина з плямистим листям і запашними суцвіттями. Вважається альтернативою японській пахісандрі.

