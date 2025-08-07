ТСН у соціальних мережах

8 серпня — яке церковне свято, чому не можна скаржитися на долю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 8 серпня

Церковне свято 8 серпня / © unsplash.com

Завтра, 8 серпня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Еміліана. Святий Еміліан належить до категорії ісповідників — тобто тих святих, які, попри переслідування, зберегли вірність Христу, але не зазнали мученицької смерті. Часто ісповідники зазнавали страждань, тортур, вигнання чи інших форм переслідувань за віру.

Святий ісповідник Еміліан шанується у православній традиції, зокрема в народних церковних календарях, де його пам’ять відзначається у певний день. Часто його ім’я згадується в молитовниках і акафістах. Він поширював християнське вчення, навертав язичників та поглиблював віру в середовищі християн.

Церковне свято 8 серпня — день пам’яті святих мучеників Єлевтерія і Леоніда

Вони жили у період ранніх християнських гонінь, найчастіше це II–III століття нашої ери, коли римська влада активно переслідувала християн. Обидва були сповідниками Христа, які не відреклися від віри навіть під загрозою тортур і смерті. Мученицька смерть стала для них вінцем і знаком справжньої відданості Богу.

За переказами, Єлевтерій і Леонід були або близькими родичами, або духовними братами, які разом проповідували християнське вчення. Вони зазнали суворих тортур за відмову поклонятися язичницьким богам. Згідно з легендами, вони зберегли спокій і твердість віри під час катувань, втішаючи одне одного і свідчачи про правду Євангелія.

Врешті-решт, за наказом місцевої влади, їх було страчено, і мученицька смерть стала їхньою славою. Їхні мощі зберігалися як святині, і вони стали об’єктом паломництва.

Прикмети 8 серпня

Народні прикмети 8 серпня / © unsplash.com

  • Мухи кусаються та настирливі — чекайте на дощ.

  • Жаби стрибають біля водойм — незабаром піде дощ.

  • Ластівки та стрижі пурхають над водою — до дощу.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 8 серпня краще уникати роботи з гострими чи важкими інструментами — сокирою, косою, молотком, щоб не травмуватися. Також не рекомендується жалітися на свою долю, бо це може призвести до втрати добра і щастя в житті.

Що можна робити завтра

За стародавніми традиціями, 8 серпня люди вирушають до лісу збирати гриби та ягоди, адже це вдалий час для такого збору. Крім того, вважається, що саме в цей день варто запросити до свого дому якомога більше гостей — адже чим багатший гостинний круг, тим більшою буде радість і добробут у родині.

