8 серпня — яке церковне свято, чому не можна зачиняти вхідні двері на замок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 серпня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Він був єпископом Кізика у VIII столітті. Відомий своєю стійкістю та вірністю православній вірі під час періоду іконоборства, коли багато християнських ікон було знищено, а їх шанувальників переслідували.

Точна дата народження святого Еміліяна невідома. Еміліан протистояв іконоборчим імператорам і офіційній політиці іконоборства.

Під час правління імператора Лева III Ісавра (717-741) іконоборство стало офіційною державною політикою. За свої переконання Еміліян зазнав переслідувань і був засланий. Святий Еміліян помер у вигнанні.

Церковне свято 8 серпня — день пам'яті святих мучеників Єлевтерія і Леоніда

Святий Єлевтерій був єпископом у місті Іллірія, що розташоване на території сучасної Албанії. Він активно проповідував християнство і навертав багатьох людей до віри в Ісуса Христа.

За наказом римського імператора Адріана Єлевтерія було заарештовано за його віру. Його піддавали жорстоким тортурам, але він залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, Єлевтерій був страчений через обезголовлення.

Дата народження святого мученика Леоніда невідома. За церковними переказами він обіймав якусь офіційну посаду в церкві. Святий Леонід відомий своєю стійкістю у вірі під час гонінь на християн.

Леонід був арештований та підданий тортурам за відмову зректися християнської віри. Він залишився непохитним і зазнав мученицької смерті за свою віру.

Прикмети 8 серпня

Народні прикмети 8 серпня / Фото: Unsplash

Яка погода цього дня, таким буде весь січень.

Кричать жаби — дощитиме.

Троянда не розкривається від самого ранку до поганої погоди.

Що завтра не можна робити

Забороняється займатися домашніми справами, адже це може негативно вплинути на здоров'я. Не можна йти на важливу зустріч проти вітру, все може закінчитися розчаруванням. Не варто зачиняти вхідні двері на замок — щастя не зможе зайти до будинку.

Що можна робити завтра

До вітру цього дня зверталися в замовляннях на кохання. Чоловіки виходили на перехрестя, читали спеціальні ритуальні слова, щоб привернути увагу коханої людини.

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