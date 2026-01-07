Церковне свято 8 січня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 8 січня, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Еміліян народився й прийняв чернецтво, а згодом був поставлений єпископом Кизицьким — духовним лідером однієї з християнських громад Малої Азії. Він був відомий своїм благочестям, милосердям і ревною вірністю Христу.

Еміліян жив у часи правління імператора Лева Вірменина (правив 813–820), який підтримував боротьбу з вшануванням святого образу — рух, відомий як іконоборство. Ця єресь заперечувала пошану ікон і вела до переслідування тих, хто шанував їх.

Імператор викликав єпископів до свого палацу й вимагав, щоб вони відмовилися від шанування ікон. Еміліян був першим, хто відкрито відповів, що питання вшанування ікон мають вирішувати церковні пастирі та Отці Церкви, а не світська влада. Він сказав імператору, що цар не має права судити про догмати віри, і це тверде свідчення стало для нього доленосним.

За таку мужню оборону правовірної віри святителя Еміліяна засудили на вигнання і ув’язнення. Він провів роки в тяжких стражданнях, не зрікаючись своєї віри, і помер у вигнанні близько 820 року, отримавши славу небесної нагороди як ісповідник — тобто святий, що страждав за віру, але не зазнав мученицької смерті.

Церковне свято 8 січня — день пам’яті святої преподобної Домніки

Преподобна Домніка — свята православна подвижниця, черниця і Христова стариця, що прославилася суворими аскетичними подвигами, чудесами й високою духовністю.

Свята народилася в Карфагені (сучасна Північна Африка) близько IV‑V століття. З дорослого віку вирішила присвятити себе Богу й вирушила до Константинополя — центру християнського життя тієї епохи.

У столиці під час правління святого імператора Феодосія Великого вона прийняла хрещення у Патріарха (за деякими джерелами — Нектарія) та вступила в жіночий монастир. Там свята цілковито віддалась суворим духовним подвигам.

Свята вела жорсткий аскетичний спосіб життя, відмовившись від всяких мирських втіх. Завдяки цьому її духовна досконалість стала видимою та надзвичайною. Життя Домніки тривало довго. Віряни описують її як схиму чи старшу черницю, яка своєю святістю та молитвою наповнила Константинополь духовним світлом. Свята померла в старості близько 474 року, відійшовши до Господа в чистоті та бездоганності духа.

Прикмети 8 січня

Тепло і сонячно 8 січня — весна буде ранньою і теплою.

Птахи високо літають — скоро відлига, низько — морозне та суворе літо.

Іній на деревах — гарний врожай овочів і фруктів.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, першу половину дня краще не витрачати на роботу — будь-які справи можуть йти не так, як треба, заплутано і навскіс. А от після полудня можна сміливо братися за будь-яку роботу. Також у народі вважають, що не варто сьогодні готувати або пити кисіль — це вважається поганою прикметою, яка може принести неприємності та негаразди в дім.

Що можна робити завтра

У цей православний день люди звертаються до святих із молитвою про зцілення від недуг, про дар мудрості та правильного шляху для рідних, які збилися з праведного життя, а також про поміч у зміцненні сім’ї та вихованні дітей у любові й вірі.