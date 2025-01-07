8 січня — яке церковне свято, кого потрібно обов'язково запросити до себе в гості

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Юрія. Юрій походив з благочестивої родини, але у його житті мало деталей, що підтверджують його соціальне становище чи місце народження. Є припущення, що він народився в малому містечку або в монастирі. Він вступив на шлях чернецтва та став ченцем, присвятивши себе служінню Богу. Як і багато святих, святитель Юрій прагнув до аскези, молитви та добрих справ, роблячи все для того, щоб досягнути внутрішнього очищення.

Преподобний Юрій був відомий своєю відданістю молитві, а також великою силою духу. Він прагнув до тихого і скромного життя, але його духовний вплив поширювався на навколишніх. Він був відомий за свою доброту та співчуття до людей, допомагаючи нужденним і молячись за інших. Пам'ять про святого Юрія особливо вшанована в деяких монастирях, де його життя стало прикладом для інших ченців.

Церковне свято 8 січня — день пам'яті святого ісповідника Еміліяна і святої преподобної Домніки

Святий Еміліан жив у період, коли християнство було в стані переслідування через римську імперію. Відзначався важким часом гонінь на християн, і багатьох святих мучеників і ісповідників того часу було змушено приховувати свою віру або проходити через страшні тортури.

Святий Еміліан був людиною великої віри, яка стійко витримала випробування і спокуси того часу. Він був не тільки вірним слугою Бога, але й став прикладом для інших християн, закликаючи їх бути мужніми в боротьбі за віру. Як ісповідник Еміліан не став мучеником в традиційному розумінні, оскільки не загинув за свою віру. Однак він був винятково важливим свідком християнського життя в період переслідувань, коли було важливо зберегти свою віру та служити Богу навіть під час небезпеки. Святий Еміліан здійснював душпастирську діяльність, підтримуючи інших вірян у складні часи гонінь. Він був відомий своєю мудрістю, терпінням і відданістю справі поширення християнського вчення.

Преподобна Домніка, ймовірно, народилася в християнській родині в період, коли християнство вже набуло певної популярності, але ще не стало офіційною релігією Римської імперії. Її батьки, можливо, були побожними людьми, і саме в родині вона отримала перші уроки християнської віри. Відома своєю благочестивою вдачею, Домніка вирішила посвятити своє життя Богу. Вона прийняла чернецтво, присвячуючи себе молитві, покаянню і аскезі. Монастирі в ті часи були важливими осередками християнського життя, і в одному з таких монастирів Домніка знайшла своє покликання.

Преподобна Домніка проводила своє життя в молитві, пості та благих ділах. Її життєвий шлях відзначався великою духовною стійкістю. Вона прагнула до внутрішнього очищення та зростання в духовному житті, виявляючи відданість Богу в усіх своїх справах. Свята Домніка була відома своєю добротою та співчуттям до інших людей. Вона допомагала нужденним, підтримувала духовно тих, хто потребував допомоги, і зверталася до Бога з молитвами за всіх, хто страждав. Її добрі справи зробили її прикладом для інших вірян.

Прикмети 8 січня

Народні прикмети 8 січня / Фото: Unsplash

Вдарив мороз — ще нескоро потеплішає.

Північний вітер — до сильного морозу.

На гілках іній — чекайте на дощове літо.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня підвищувати голос, сваритися, лихословити, тому що будь-який конфлікт затягнеться надовго. Не слід тримати в домі надтріснутий посуд — це до нещастя.

Що можна робити завтра

Згідно з давньою традицією цього дня запрошують в гості кумів. Їх обов'язково потрібно пригостити пирогами, холодцем, варениками, гречаною кашею, щоб хрещеник цілий рік мав міцне здоров'я.

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