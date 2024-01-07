8 січня — яке церковне свято, навіщо кликати кумів за святковий стіл

Завтра, 8 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Еміліана. Преподобний Еміліан був православним монахом, який жив у VI столітті в Палестині. Він славився своїм аскетичною життям, проповідями та даром чудотворення. Був відомий як сповідник, бо відстоював правильне вчення Церкви проти єресей. Він також допомагав бідним і хворим, і мав добрі стосунки з іншими святими, такими як преподобний Савва Печерський та преподобний Кирил Александрійський. Преподобний Еміліан помер у літньому віці, залишивши за собою багато учнів та наступників.

Церковне свято 8 січня — день пам'яті преподобного Григорія

Преподобний Григорій Печерський був православним монахом, який жив у IX столітті в Києві. Він прийняв постриг від преподобного Феодосія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври. Він відрізнявся смиренністю духа та за свою віру отримав від Господа вміння зцілювати хвороби своїми молитвами. Він також був прозорливим і передбачав майбутні події. Він помер 1093 року і був похований у Печерах.

Прикмети 8 січня

Народні прикмети 8 січня / Фото: Pexels

Ясна і безвітряна погода до сонячного літа.

Сильний вітер — буде великий урожай.

Південний вітер — до спекотної погоди влітку.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня перебувати на самоті і мовчати, інакше весь рік пройде саме так. В першій половині для не можна працювати, а ще заборонено сваритися, конфліктувати, лаятися. Дівчатам не можна довго дивитися на себе в дзеркало, інакше воно "забере" всю красу та молодість.

Що можна робити завтра

За традицією цього дня кликали в гості кумів і садили їх за святковий стіл. Кум та кума повинні були принести дитині в подарунок рушник і мило, які потім використовували для купання малюка. Вірили, що це принесе дитині щастя і здоров'я.

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