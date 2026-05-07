Завтра, 8 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Іван був сином Заведея і братом апостола Якова. Разом із братом він належав до рибальського ремесла на Галілейському морі. Саме там, у звичайному середовищі праці, відбулося його покликання до апостольського служіння. За Євангеліями, Ісус Христос покликав братів залишити човен і мережі та йти за Ним, і вони без вагань прийняли цей заклик.

Разом із Петром та Яковом Іван входив до найближчого кола учнів Христа, які були свідками ключових подій — Преображення Господнього, молитви в Гетсиманському саду та інших духовно насичених моментів Євангельської історії.

Особливе місце Івана в новозавітній традиції підкреслюється його близькістю до Христа. Саме він під час Тайної вечері перебував поруч із Учителем. У момент розп’яття Ісус доручив Іванові опікуватися своєю Матір’ю, Пресвятою Богородицею, що в християнській традиції вважається знаком особливої довіри та духовної близькості.

Цей епізод став символом не лише синівської відповідальності, а й глибокого богословського значення: Іван постає як свідок любові, яка перевищує страх і смерть.

Івану Богослову приписують авторство четвертого Євангелія — одного з найглибших текстів Нового Завіту. Його богословська мова вирізняється символізмом, метафізичною глибиною та акцентом на божественній природі Христа.

Церковне свято 8 травня — день пам’яті святого преподобного Арсенія Великого

Арсеній народився приблизно в середині IV століття в Римській імперії, у знатній та освіченій родині. Він отримав блискучу освіту, володів грецькою та латинською мовами, вирізнявся філософською глибиною мислення.

За переданням, імператор Феодосій Великий покликав Арсенія до Константинополя як вихователя своїх синів — майбутніх імператорів Аркадія та Гонорія. При дворі він займав високе становище, користувався повагою та мав доступ до політичної еліти імперії.

Однак зовнішній блиск імператорського життя не приносив йому внутрішнього миру. У глибині серця Арсеній прагнув тиші, молитви та справжнього духовного життя.

Переломним моментом у його житті стала молитва, під час якої він почув слова, які церковне передання передає як Божий заклик: «Арсенію, тікай від людей — і спасешся».

Після цього він залишив імператорський двір і таємно вирушив до Єгипетської пустелі. Там він приєднався до пустельних отців — перших християнських монахів, які обрали життя мовчання, посту та безперервної молитви.

Цей крок став одним із найрадикальніших прикладів зречення світської слави заради духовного вдосконалення. Він часто уникав розмов, вважаючи, що мовчання допомагає зберігати чистоту розуму і серця. За переказами, навіть коли до нього приходили учні або прочани, він відповідав лише кількома словами або короткими настановами.

Життя Арсенія Великого не було позбавлене внутрішніх боротьб. За переданням, він проходив через спокуси сумнівів, самотності та духовної сухості. Проте саме ці випробування зміцнили його віру та зробили його прикладом стійкості для інших монахів.

Він вчив, що духовне життя — це не лише зовнішній аскетизм, а насамперед постійна внутрішня боротьба за чистоту серця.

Арсеній прожив довге життя, більшу частину якого провів у пустелі. Перед смертю він залишив учням просту, але глибоку настанову: пам’ятати про Бога і берегти мовчання серця.

Помер він наприкінці IV або на початку V століття, залишивши після себе приклад чернечої святості, який вплинув на розвиток християнського монашества на Сході.

Прикмети 8 травня

Вранці роса — чекайте на посушливе літо.

Почути як кує зозуля — вже не буде заморозків.

Грім 8 травня — на тепле літо.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично не радять сваритися, вживати образливі слова, поширювати плітки чи обманювати. Також вважається неправильним проявляти лінощі або відмовляти комусь у допомозі, якщо є можливість її надати. За народними уявленнями, не варто в це свято позичати хліб і сіль, адже це символічно може призвести до нестатків і втрат у домі.

Що можна робити завтра

До святого Івана звертаються як до небесного заступника і молитвенника перед Богом, просячи його про загоєння тілесних недуг, підтримку у складних життєвих обставинах та розв’язання родинних непорозумінь. Його також молять про мир у сім’ї, злагоду та особисте щастя. Рибалки ж особливо вшановують святого, просячи доброго улову й удачі в морі чи на водоймах.

