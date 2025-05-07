Церковне свято 8 травня / © Unsplash

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Завтра, 8 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Іван народився в родині рибалок у Галилеї, на березі озера Генісарет. Він був сином Заведея і Саломії, і мав брата Якова, який теж став апостолом. Його рідна професія — рибалка — стала важливою частиною його життя до того, як він відповів на поклик Ісуса.

Іван і його брат Яків були серед перших учнів, яких Ісус покликав залишити свої рибальські човни і йти слідом за Ним. Вони стали частиною ближнього кола Ісуса, яке складалося з трьох апостолів: Петра, Якова і Івана. Іван мав особливу близькість до Спасителя і, ймовірно, був одним із наймолодших учнів.

Іван був свідком багатьох важливих моментів у житті Ісуса: Преображення на горі, молитви в Гетсиманському саду, арешту та розп’яття. Він був єдиним апостолом, який залишився біля Хреста під час страждань Ісуса, і саме йому Ісус доручив піклування про свою матір, Богородицю Марію.

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Іван був серед тих, хто став свідком воскресіння Ісуса. Він разом із іншими апостолами бачив порожню гробницю і вірив у Воскресіння. Пізніше Ісус явився йому і іншим апостолам, даючи їм повноваження проповідувати Євангеліє по всьому світу. Іван активно проповідував християнське вчення в різних регіонах, зокрема в Юдеї та Галилеї. Він став одним із основних проповідників серед перших християн. Під час свого служіння Іван пережив багато випробувань, в тому числі ув’язнення за свою віру.

Іван став автором кількох важливих книг Нового Завіту. Його Євангеліє — одне з найбільш містичних і глибоких. Крім того, він написав три послання, в яких акцентував увагу на любові, правді та важливості боротьби з єресями. Однак найбільше значення має Книга Об’явлення, де Іван описує пророцтва про останні часи і друге пришестя Ісуса Христа. Книга сповнена символізму і містичних образів, що стали основою для численних тлумачень протягом століть.

Іван оселився в Ефесі, де продовжував свою проповідницьку діяльність. Він створив християнські громади і виховував нових учнів. Його вчення та духовна спадщина вплинули на розвиток християнської теології. Іван був ув’язнений на острові Патмос під час правління імператора Діоклетіана, де написав свою Книгу Об’явлення. Іван помер у глибокій старості в Ефесі, ставши останнім із апостолів, хто пережив смерть.

Церковне свято 8 травня — день пам’яті святого преподобного Арсенія Великого

Арсеній народився в Римі в родині з високим соціальним статусом, ймовірно, в сім’ї знатних римлян. Оскільки він отримав гарну освіту і був ознайомлений з культурою та мовами свого часу, то згодом став важливою постаттю при дворі імператора Феодосія Великого. Його життя було сповнене розкоші, влади та можливостей, однак саме в цей час він відчув у своєму серці глибокий поклик до духовної чистоти і пустельного життя.

У певний момент, позначений внутрішнім переворотом, Арсеній прийняв рішення залишити все — свою посаду, привілеї, багатство і вплив — і відправитися в пустелю. Відмовившись від всього земного, він вирушив у пошуках тиші і духовного очищення. Це був надзвичайно сміливий і важкий крок, бо він залишав імператорський двір, обравши шлях аскези, позбавлений зручностей і слави.

Арсеній оселився в єгипетській пустелі, де він повністю присвятив себе чернецтву. У його житті панували суворі обмеження — піст, тривала молитва, відмова від комфортів. Він вважав, що справжній чернець має прагнути до внутрішнього очищення через боротьбу з пристрастями та підтримку постійної молитви. Його життя було не просто зовнішньою аскезою, а справжнім подвигом для досягнення єдності з Богом.

Хоча Арсеній шукав самотності, до нього часто зверталися інші ченці за порадами. Він став духовним наставником для багатьох, вчачи їх жити не лише у суворій аскезі, а й у глибокій внутрішній молитві. Однією з основних тем його навчань було смирення і відречення від власної гордості. Арсеній вірив, що істинне духовне життя полягає не в зовнішніх подвигів, а в очищенні серця і думок.

Преподобний Арсеній не лише навчав через слова, а й через свій власний приклад. Він вірив, що найбільша перемога над собою полягає в тиші та спокої серця, тому прагнув уникати всього, що могло відволікати його від молитви та роздумів про Бога. Його життя стало яскравим прикладом для ченців того часу і для наступних поколінь.

Арсеній відзначався неабиякою суворістю до себе. Його постійна боротьба з власними бажаннями і пристрастями була основою його духовного життя. Він вірив, що справжня духовність починається з боротьби із самим собою і досягнення внутрішнього спокою. Від нього залишилося багато порад для ченців, зокрема, він говорив: “Не шукай спокою зовні, бо спокій знаходиться тільки в серці”.

В останні роки свого життя Арсеній оселився на горі, де продовжував свої духовні подвиги. Його смерть була спокійною, і його учні та послідовники згадували його з великою повагою, як одного з найбільших подвижників. Він помер у глибокій старості, залишивши після себе духовну спадщину, яка продовжує надихати багатьох монахів і вірян.

Прикмети 8 травня

Народні прикмети 8 травня / © unsplash.com

Веселка високо в небі — до ясної погоди.

Якщо хмари пливуть вгору, то буде ясний день, а якщо вниз — до погіршення погоди.

Ранкове сонце здається надто великим — на дощ.

Що завтра не можна робити

8 травня слід бути надзвичайно обережним із тим, що говорите, адже необдумані слова можуть спричинити неприємності. Пліткувати чи втручатися в чужі справи заборонено — якщо цю заборону порушити, можна накликати невдачі. Закоханим теж варто утриматися від розмов про свої стосунки — не діліться своїми планами, інакше вони можуть не здійснитися. У цей день не слід сваритися чи вступати в суперечки, а чоловікам особливо не можна підвищувати голос на жінок, бо це може призвести до хвороб.

Що можна робити завтра

У цей день було прийнято готувати відвар з кропиви та окроплювати ним оселю, аби позбутися від нечистої сили, а в кутах розкладали пучки цієї трави для захисту. Це ідеальний час для благодійності та покупок — вважається, що чим більше витратиш, тим більше до тебе повернеться. Також вірили, що генеральне прибирання вдома може сприяти тому, щоб гроші почали надходити без упину.