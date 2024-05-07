8 травня — яке церковне свято, чому на Іоана Богослова прийнято садити огірки

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Арсенія Великого. Він був ранньо-християнським святим і отцем церкви. Його життя було віддане аскетичним подвигам, і він провів 55 років в чернечих затворах, заслуживши від сучасників прізвище “Великого”.

Основні відомості про святого містяться в Apophthegmata Patrum. Народився в 350—354 роках в благочестивій християнській сім’ї в Римі. Отримав хорошу освіту, вивчив латинську та грецьку мови. Будучи юнаком, став дияконом однієї з римських церков. Пізніше він віддалився до Скитської пустелі, де покинув мирське життя і став чернецем. Святий Арсеній здобув популярність серед єгипетського чернецтва за своє добродійне життя та настанови про чернецтво, які були записані його учнями.

Церковне свято 8 травня — день пам'яті Іоана Богослова

Він був близьким учнем та свідком Ісуса Христа. Його життя було пронизане великою любов’ю до Христа і проповіддю Євангелія.

Іоан Богослов був одним із трьох апостолів, яких Ісус особливо приймав до Себе і наближав до Свого духовного життя. Він був присутній під час воскресіння дочки Яїра і Переображення Господа на горі Фавор. Також був поруч з Ісусом під час Тайної Вечері та в Гефсиманському саду під час Його арешту.

Після розп’яття Христа на Хресті Іоан став опікуном Матері Божої і служив Їй до Її Успіння. Пізніше, за жеребом, він вирушив до міста Ефесу, де проповідував Євангеліє разом зі своїм учнем Прохором. Під час своїх місійних подорожей вони пережили корабельну катастрофу, але Іоана Богослова Бог зберіг у морській безодні, показуючи його особливе призначення.

Апостол Іоан продовжував проповідувати Христа в Ефесі після свого звільнення з ув’язнення на острові Патмос. Він писав послання, в яких закликав християн до любові до Бога і ближнього. Іоан Богослов прожив тривале і довголітнє життя, ставши останнім живим свідком інкарнації Христа. Під час свого відходу він наказав своїм учням приготувати для нього могилу в формі хреста, у яку він ліг. Потім він наказав їм засипати могилу землею. Коли інші учні Іоана прийшли до місця його поховання, вони знайшли могилу порожньою.

Прикмети 8 травня

Народні прикмети 8 травня / Фото: Unsplash

Ввечері небо має червоний відтінок — наступного дня буде хороша погода.

Черемха зацвіла — можна сіяти пшеницю.

Дощить — до великого урожаю грибів.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не прати одяг, навіть, якщо він був дуже брудним. Вірили, що тоді всі речі швидко зіпсуються і їх доведеться викидати. Також заборонялося сваритися з рідними — інакше увесь рік проведеш у сварці.

Що можна робити завтра

Селяни садили на Іоана Богослова огірки, адже існувало повір'я, що вони тоді виростуть довгими і дуже смачними. Господині пекли пироги, які потрібно було обов'язково з'їсти чи роздати біднякам до вечора.

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