8 типів друзів, від яких варто триматися якнайдалі, щоб не травмувати свою психіку

Психологи назвали вісім типів людей, від яких краще дистанціюватися, щоб зберегти емоційну рівновагу та свій внутрішній спокій. Про це пише ресурс Hack Spirit.

Ті, хто постійно скаржиться. Кожен має право на підтримку у складні моменти свого життя. Але якщо людина постійно бачить світ у темних кольорах і не втрачає нагоди, щоб комусь пожалітися, це може «заражати» негативом і погіршувати ваше самопочуття.

Друзі з минулого, які стали звичкою. Є люди, з якими вас пов’язують шкільні чи студентські роки. Проте з часом цінності змінюються, і такі стосунки можуть залишатися лише зручною звичкою. Якщо ви вже не відчуваєте близькості з цими людьми, краще їх відпустити.

Односторонні друзі. Це ті, хто з задоволенням отримує вашу допомогу, але самі ніколи не підставлять плече у важку мить. У таких стосунках ви відчуваєте виснаження й недооціненість.

Вічні критики. Коли друг не підтримує, а лише постійно підкреслює ваші недоліки, це руйнує впевненість у собі. Конструктивні поради бувають корисними, але нескінченні докори виснажують і набридають.

Любителі драми. Їхнє життя — це нескінченна низка внутрішніх і зовнішніх конфліктів. Спершу це може здаватися захопливим, проте постійний хаос і напруженість забирають забагато сил.

Друзі-суперники. Вони перетворюють будь-яке ваше досягнення на привід для змагання. Замість радощів за вас — приховане бажання бути кращими. Такі стосунки не дають відчуття підтримки й розуміння.

Ті, хто змушує підлаштовуватися. Хронічні запізнення, скасування планів в останню хвилину чи вимоги завжди підлаштовуватися під їхній розклад свідчать про зневагу до вашого часу.