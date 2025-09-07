ТСН у соціальних мережах

8 вересня — яке церковне свято, що жінки повинні обов’язково зробити на Другу Пречисту

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 8 вересня

Церковне свято 8 вересня / © Unsplash

Завтра, 8 вересня, в православному календарі Різдво Пресвятої Богородиці. Свято присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. У православ’ї та католицизмі воно має велике значення, оскільки народження Пресвятої Богородиці є початком спасительного плану Божого для людства.

Про народження Богородиці прямо не пишеться в канонічних книгах Нового Заповіту. Інформація про її батьків — Йоакима та Анну — міститься у Протоєвангелії Якова (II століття). Згідно з переказом, батьки Марії були довгий час бездітні, і народження дитини стало чудом, відповіддю на їхні молитви.

У цей день у храмах відбуваються святкові Божественні Літургії. Звершуються молебні та акафісти на честь Пресвятої Богородиці. В Україні особливо шанують святу ікону Пресвятої Богородиці “Різдвяна”.

Прикмети 8 вересня

Народні прикмети 8 вересня / © unsplash.com

Народні прикмети 8 вересня / © unsplash.com

  • Роса важка і рясна — до багатого врожаю грибів і ягід.

  • Південний вітер — до теплої осені.

  • Гуси летять у вирій рано — на ранню холодну зиму.

Що завтра не можна робити

У народі цей день вважається святим, тому будь-яку тяжку фізичну працю вдома чи у дворі суворо заборонено — не можна прибирати, мити підлогу, спалювати сміття чи займатися іншими важкими справами. Особливо суворо дотримувалося правило щодо жінок: у свято їм не дозволялося брати до рук ножиці чи голки, шити або вишивати.

Що можна робити завтра

У цей день особливу шану віддають матерям: їм дякують за все, намагаються полегшити їхній тягар і проявляють турботу. Вважається доброю і благородною справою для жінок у свято Різдва Богородиці зробити щедру милостиню або надати допомогу нужденним — щоб у родині панував достаток, а дім завжди був сповнений дитячого сміху та радості.

