Завтра, 8 вересня, в православному календарі Різдво Пресвятої Богородиці. Свято присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. У православ’ї та католицизмі воно має велике значення, оскільки народження Пресвятої Богородиці є початком спасительного плану Божого для людства.

Про народження Богородиці прямо не пишеться в канонічних книгах Нового Заповіту. Інформація про її батьків — Йоакима та Анну — міститься у Протоєвангелії Якова (II століття). Згідно з переказом, батьки Марії були довгий час бездітні, і народження дитини стало чудом, відповіддю на їхні молитви.

У цей день у храмах відбуваються святкові Божественні Літургії. Звершуються молебні та акафісти на честь Пресвятої Богородиці. В Україні особливо шанують святу ікону Пресвятої Богородиці “Різдвяна”.

Прикмети 8 вересня

Роса важка і рясна — до багатого врожаю грибів і ягід.

Південний вітер — до теплої осені.

Гуси летять у вирій рано — на ранню холодну зиму.

Що завтра не можна робити

У народі цей день вважається святим, тому будь-яку тяжку фізичну працю вдома чи у дворі суворо заборонено — не можна прибирати, мити підлогу, спалювати сміття чи займатися іншими важкими справами. Особливо суворо дотримувалося правило щодо жінок: у свято їм не дозволялося брати до рук ножиці чи голки, шити або вишивати.

Що можна робити завтра

У цей день особливу шану віддають матерям: їм дякують за все, намагаються полегшити їхній тягар і проявляють турботу. Вважається доброю і благородною справою для жінок у свято Різдва Богородиці зробити щедру милостиню або надати допомогу нужденним — щоб у родині панував достаток, а дім завжди був сповнений дитячого сміху та радості.