8 жовтня — яке церковне свято, чому не можна розповідати погані сни до заходу сонця

Завтра, 8 жовтня, в православному календарі день пам’яті Пелагеї Антіохійської. Пелагея Антіохійська була християнською мученицею, яка жила в Антіохії у III столітті. Вона була танцівницею і вела розпусний спосіб життя, але під впливом проповіді єпископа Нонна покаялася і прийняла хрещення. Вона віддала всі свої багатства бідним і стала пустельницею. Одного разу її знайшли солдати імператора Деция, який переслідував християн. Вони намагалися звабити її грішними спокусами, але вона залишилася вірною Богові. Тоді вони кинули її у вогонь, але вона не постраждала. Нарешті, вони пробили її мечем і вона померла за свою віру.

Церковне свято 8 жовтня — день пам'яті преподобної Таїсії

Преподобна Таїсія, вихована матір’ю в дусі, далекому від християнського благочестя, вела порочне, розпусне життя. Вона зводила з розуму багатьох чоловіків, а юнаки віддавали останнє за побачення з нею, а одружені чоловіки уникали дружин. Святий Пафнутій, який зцілював грішників, одягнувся у світське вбрання та призначив побачення з Таїсією. Під час розмови він зрозумів, що всередині дівчини є думка про віру, і сказав, що вона відповідатиме перед Господом за всі свої діяння і душі загублених нею людей. Таїсія злякалася, зібрала всі скарби, нажиті розпусним шляхом, і спалила на майдані. Після чого Пафнутій відвів її до монастиря, де вона 3 роки прожила у затворі.

Прикмети 8 жовтня

Народні прикмети 8 жовтня / Фото: pixabay.com

Низько пливуть хмари — чекайте на похолодання.

Навколо місяця кола — наступного літа погода буде сухою.

На березі все ще є листя — снігу ще не буде.

Що завтра не можна робити

Жінкам забороняли довго сидіти перед дзеркалом. Також заборонялося лінуватися. Тому кожен повинен знайти собі якесь завдання. Заборонялося лихословити, пліткувати. А ще намагалися не розповідати погані сни до заходу сонця. Вірили, якщо забути про цю заборону, сон точно стане реальністю.

Що можна робити завтра

Цей день зазвичай проводили в роботі по дому і біля нього. Вважалося, що 8 жовтня потрібно виконати якнайбільше домашньої праці, щоб в майбутньому бути щасливим. Також вже починали займатися підготовкою зимового одягу.

Читайте також: