Церковне свято 8 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 8 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Пелагії. Пелагія народилася в Антіохії Сирійській у III столітті. До свого навернення вона була відома своєю красою та розкішним способом життя. Її називали “Маргаритою” (перлиною) за любов до прикрас і дорогого одягу. Пелагія вела розпусне життя, працюючи актрисою, танцівницею або повією, і не мала жодних моральних обмежень.

Одного разу, під час церковного собору в Антіохії, святитель Нонн, єпископ Іліопольський, побачив Пелагію серед натовпу. Вражений її поведінкою, він молився за її спасіння. Наступного дня Пелагія прийшла до храму, де проповідь святителя Нонна глибоко вразила її. Вона розкаялася у своїх гріхах і попросила охрестити її.

Після хрещення Пелагія роздала своє майно бідним і, під виглядом юнака, прийняла чернечий постриг. Вона змінила ім’я на Пелагій і вирушила до Єрусалиму, де оселилася в печері на Оливковій горі. Там вона вела суворе аскетичне життя, присвячене молитві та покаянню. Її справжня стать залишалася таємницею навіть для найближчих, і лише після її смерті стало відомо, що вона була жінкою.

Свята преподобна Пелагія є прикладом того, як через глибоке покаяння та віру можна досягти святості.

Прикмети 8 жовтня

Яким буде 8 жовтня — таким буде і 8 квітня наступного року.

Березове листя ще не опало — сніг випаде нескоро.

Перший сніг на суху землю шаром лягає — наступний рік буде врожайним.

Що завтра не можна робити

Це не найсприятливіший час для стрижки — будь-яке вкорочення волосся може послабити його силу та енергію. Не давайте нікому гроші чи цінні речі в борг — ймовірність, що вони повернуться, надто мала. Тим, хто хворіє, слід уникати непотрібних виходів на вулицю; рухатися варто лише до лікарні. Інакше процес одужання може затягнутися.

Що можна робити завтра

Наші предки в цей час активно готувалися до зими: чоловіки утеплювали оселі, запасали дрова та лагодили все, що могло підвести в холодні дні. Цей день вважається особливо сприятливим для будь-яких будівельних та ремонтних справ. Це вдалий момент, щоб зміцнити паркан, закласти тріщини у стінах або повернути до життя зламані речі.