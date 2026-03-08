Церковне свято 9 березня / © Pixabay

Завтра, 9 березня, в православному календарі день пам’яті святих 40 мучеників Севастійських. Події відбувалися у місті Севастія (нині Севастополь у Вірменії, за деякими джерелами — у Каппадокії), під час жорстоких гонінь на християн. 40 солдатів, служачи у римському легіоні, відмовилися приносити жертви язичницьким богам, зберігши віру в Єдиного Бога. Їхню стійкість помітили навіть римські чиновники, але незважаючи на численні прохання відступитися, вони залишилися вірними Христу.

За легендою, мучеників кинули в замерзле озеро, прив’язавши їх до льоду так, що ноги торкалися холодної води, а тіла піддавалися сильному морозу. Вночі вони молилися, і деякі християни, які спостерігали за ними з берега, свідчили про їхні надприродні терпіння та мужність. До ранку 39 мучеників померли від холоду, а один — за легендою — від страху чи сумніву відступив і зрадив віру, проте незабаром розкаявся та був похований разом з іншими.

Святі 40 мучеників Севастійських стали символом віри, стійкості та братерської любові. Їх шанують як захисників від духовних спокус, а також як покровителів воїнів і військових.

Прикмети 9 березня

Сонячна погода 9 березня — весна буде ранньою, теплою та сонячною.

Снігопад або хуртовина — ще довго триматиметься холодна погода, весна буде пізньою.

Ясне небо на світанку — до сухої та теплої весни, на врожайність це також позитивний знак.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами 9 березня вважається днем, коли краще утриматися від будь-якої фізичної роботи. Не радять займатися прибиранням у будинку, пранням, рукоділлям або ремеслом. Також не варто брати або давати гроші в борг, аби уникнути непередбачених проблем і фінансових втрат.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня вшановують сорок мучеників Севастійських. До них звертаються з молитвами про зміцнення віри та мужності, про терпіння у випробуваннях і здатність гідно пережити труднощі, голод та холод. Святі допомагають подолати відчай, сум і депресію. Також їх просять захистити під час виконання військового обов’язку, а жінки моляться, щоб сорок мучеників оберігали їхніх чоловіків і синів у бою.