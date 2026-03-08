ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

9 березня — яке церковне свято, з чим варто звернутися до святих цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 9 березня

Церковне свято 9 березня / © Pixabay

Завтра, 9 березня, в православному календарі день пам’яті святих 40 мучеників Севастійських. Події відбувалися у місті Севастія (нині Севастополь у Вірменії, за деякими джерелами — у Каппадокії), під час жорстоких гонінь на християн. 40 солдатів, служачи у римському легіоні, відмовилися приносити жертви язичницьким богам, зберігши віру в Єдиного Бога. Їхню стійкість помітили навіть римські чиновники, але незважаючи на численні прохання відступитися, вони залишилися вірними Христу.

За легендою, мучеників кинули в замерзле озеро, прив’язавши їх до льоду так, що ноги торкалися холодної води, а тіла піддавалися сильному морозу. Вночі вони молилися, і деякі християни, які спостерігали за ними з берега, свідчили про їхні надприродні терпіння та мужність. До ранку 39 мучеників померли від холоду, а один — за легендою — від страху чи сумніву відступив і зрадив віру, проте незабаром розкаявся та був похований разом з іншими.

Святі 40 мучеників Севастійських стали символом віри, стійкості та братерської любові. Їх шанують як захисників від духовних спокус, а також як покровителів воїнів і військових.

Прикмети 9 березня

Народні прикмети 9 березня / © pexels.com

Народні прикмети 9 березня / © pexels.com

  • Сонячна погода 9 березня — весна буде ранньою, теплою та сонячною.

  • Снігопад або хуртовина — ще довго триматиметься холодна погода, весна буде пізньою.

  • Ясне небо на світанку — до сухої та теплої весни, на врожайність це також позитивний знак.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами 9 березня вважається днем, коли краще утриматися від будь-якої фізичної роботи. Не радять займатися прибиранням у будинку, пранням, рукоділлям або ремеслом. Також не варто брати або давати гроші в борг, аби уникнути непередбачених проблем і фінансових втрат.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня вшановують сорок мучеників Севастійських. До них звертаються з молитвами про зміцнення віри та мужності, про терпіння у випробуваннях і здатність гідно пережити труднощі, голод та холод. Святі допомагають подолати відчай, сум і депресію. Також їх просять захистити під час виконання військового обов’язку, а жінки моляться, щоб сорок мучеників оберігали їхніх чоловіків і синів у бою.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie