9 березня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється різати ножем

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 березня, в православному календарі день пам’яті святих 40 мучеників Севастійських. Мученики походили з різних місць, але разом служили в римській армії. Вони були військовими, які славилися своєю мужністю та відданістю своїй вірі в Христа. Коли їхній командувач, єретик Агрикій, наказав їм зректися християнства і принести жертву язичницьким богам, 40 воїнів відмовилися. Вони були схоплені і поставлені перед судом.

Лікіній, імператор Римської імперії, у той час активно переслідував християн, і наказав покарати цих 40 мучеників за їхню відданість Христу. Вони були піддані численним тортурам, але жоден з них не зрікся своєї віри.

Після неодноразових спроб змусити їх відректися від християнської віри, 40 мучеників були осуджені на жахливу смерть. Їх відправили на замерзле озеро у Севастії (сучасна Туреччина), де вони були змушені стояти на льоду в голому вигляді. Їм було обіцяно порятунок, якщо вони відречуться від Христа.

Однак, вони відмовилися і стояли на льоду, молячись та співаючи псалми. За їхню віру й стійкість, один з вартових, який спостерігав за ними, зрозумів силу їхньої віри і став християнином. Він також приєднався до мучеників, підкорившись тому ж вчинку.

Всі 40 мучеників загинули від холоду та страждань на озері. Їхня відданість Христу та мужність стали символом християнської стійкості і святого мученичого духу. Вони загинули в 320 році, і з того часу стали об'єктом шанування.

Прикмети 9 березня

Народні прикмети 9 березня / Фото: Unsplash

Мороз на 9 березня — хороша погода влітку.

Якщо на льоду з’являється тріщина — весна буде рання.

Пташиний спів — на хорошу погоду.

Що завтра не можна робити

Не можна різати ножем без потреби. Існувала забобона, що в день святих 40 мучеників не слід було різати їжу або робити різні різки без потреби. Це вважалося нещасливим і могло спричинити неприємності. Заборонялося будь-які сварки або конфлікти цього дня, оскільки це вважалося великим гріхом. Віруючі люди вважали, що спокій і мир у родині та серед громади принесуть удачу і захист.

Що можна робити завтра

У деяких регіонах на 9 березня виконували обряди, щоб захистити домівки та родини від злих духів і невдач. Вважалося, що цей день має особливу силу, тому люди зверталися до своїх предків і запалювали свічки або використовували обкурення ладаном для очищення оселі. В день святих 40 мучеників люди зверталися до Бога і святих із проханнями про здоров'я, благополуччя та захист від нещасть. Віруючі люди молилися за своїх близьких, особливо за дітей і молодь.

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