9 березня — яке церковне свято, чому не можна мити підлогу і займатися фізичною працею

Завтра, 9 березня, в православному календарі день пам’яті 40-ка Севастійських мучеників. Вони були 40 воїнами римського XII легіону (Legio XII Fulminata), які загинули 320 року біля міста Севастія (тепер турецьке місто Сівас) за відмову зректись християнської віри.

Їхнє мучеництво відбулося під час імператора Льва IV Хазара. Воїни, родом з Каппадокії, відмовилися від пожертви язичницьким богам. За це їх вечері роздягнули, поставили на лід на озері, а на ранок їхня кількість зросла до сорока. Один із них, Аглай, побачив видіння, як ангели несли 39 прегарних вінків для мучеників. Він звернувся до Христа, пішов на лід, і став сороковим мучеником. Мучителі перебили їм гомілки, вкинули до вогню, а обвугленні кістки скинули в річку. Частину святих мощей вдалося зберегти.

Прикмети 9 березня

Народні прикмети 9 березня / Фото: Pexels

Заспівали синиці — чекайте на тепло.

Відлига — до великого урожаю проса.

Тепла погода — наступні 40 днів також буде тепло.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня мити підлогу. Наші пращури вірили, що після такого доведеться пролити багато сліз. Також під забороною були рукоділля і важка фізична праця — вони не принесуть потрібних результатів.

Що можна робити завтра

Наші предки випікали з тіста жайворонків і роздавали солодощі дітям. Існувала традиція підкидати випічку в небо, щоб прикликати птахів, які повертаються з вирію. Також існувало повір'я, що сон в ніч проти 9 березня може застерегти про щось людину.

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