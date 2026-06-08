Церковне свято 9 червня / © pexels.com

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Завтра, 9 червня, в православному календарі день пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Кирило народився приблизно 376 року в Олександрії — одному з найбільших інтелектуальних і духовних центрів Римської імперії. Він походив із церковного середовища: його дядько, Феофіл, був архієпископом Олександрійським і відіграв важливу роль у його вихованні та освіті.

З юних років Кирило отримав ґрунтовну богословську та філософську підготовку. Він вивчав Святе Письмо, твори отців Церкви та античну філософію, що сформувало його як глибокого й системного мислителя.

412 року, після смерті архієпископа Феофіла, Кирило був обраний на Олександрійську архієпископську кафедру. Його понтифікат відзначився активною церковною політикою, захистом православного вчення та значним впливом на імперські справи.

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Водночас його діяльність супроводжувалася складними соціальними й політичними конфліктами в місті Олександрії, яке залишалося багатоконфесійним та культурно різноманітним центром.

Найважливішим внеском Кирила стали його богословські праці, присвячені вченню про Ісуса Христа. Він рішуче виступав проти несторіанства, яке поділяло Христа на дві окремі особи — людську і божественну.

Кирило наполягав на єдності особи Христа, формулюючи вчення про те, що Ісус Христос є єдиною Особою Слова Божого, яка втілилася.

Його богословська позиція стала основою для формулювання христологічного догмату, прийнятого на Третьому Вселенському соборі 431 року в Ефесі.

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На Соборі в Ефесі Кирило відіграв провідну роль у засудженні вчення Несторія, патріарха Константинопольського. Підтримка імператорського двору та впливові богословські аргументи дозволили йому утвердити позицію про єдність природи Христа.

Цей собор став ключовим моментом у становленні христологічної доктрини Церкви.

Діяльність Кирила не була позбавлена суперечностей. Історичні джерела згадують про конфлікти між християнською громадою та іншими групами в Олександрії, зокрема з юдейською та язичницькою спільнотами.

Ці події залишаються предметом різних інтерпретацій серед істориків, однак загалом вони відображають складність релігійного життя пізньоантичного міста.

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Кирило залишався архієпископом до своєї смерті 444 року. Його останні роки були присвячені богословській праці, пастирському служінню та захисту церковної єдності.

Прикмети 9 червня

Народні прикмети 9 червня / © pexels.com

Ясний і тихий ранок — літо буде теплим і врожайним, без різких похолодань.

Сильна роса вранці — до сонячного та стабільного дня, а також до доброго врожаю.

Дощ цього дня — літо може бути вологим, із частими опадами в найближчі тижні.

Що завтра не можна робити

В народі не радили вдягати чорний одяг, бо це нібито могло «притягнути темряву» в життя, а також залишати брудний посуд — вірили, що через це з оселі «витікає» достаток і гроші.

Що можна робити завтра

У народному побуті цей день називали Кириловим. У давнину його намагалися провести ближче до природи — йшли до лісу, збирали суниці, відпочивали на свіжому повітрі, вважаючи, що це приносить легкість думкам і добрий настрій на літо.

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