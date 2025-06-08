Церковне свято 9 червня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 9 червня, в православному календарі день пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Народився він близько 376 року в Олександрії (Єгипет). Був небожем патріарха Теофіла, який помер 412 року. Після його смерті став архієпископом Олександрійським.

Кирило вів боротьбу з язичництвом та юдаїзмом, боровся з різноманітними єресями. Також його вважають одним з основних богословів, чия позиція вплинула на формування догмату Халкідонського собору, хоча той і відбувся вже після його смерті.

Помер близько 444 року, вважається одним з чотирьох великих Олександрійських єпископів.

Реклама

Прикмети 9 червня

Народні прикмети 9 червня / © unsplash.com

Туман вранці — найближчими днями дощитиме.

Журавлі низько летять до негоди.

Вітер з півночі принесе похолодання і дощі.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня категорично не можна вступати у конфлікти, з’ясовувати стосунки чи сваритися. Також не рекомендується носити чорний одяг, адже він ніби “затьмарює” життєву енергію, притягуючи негаразди. Лихослів’я в цей час може призвести до тривалого періоду невдач — так званої “чорної смуги”.

Що можна робити завтра

До патріарха Кирила звертаються з проханнями про захист від ворогів і злих намірів, про зміцнення віри і дар мудрості для правильних рішень. Цього дня вважається особливо корисним зустріти світанок, очистити свій дім і душу від усього зайвого — непотрібних речей, темних думок і шкідливих звичок.