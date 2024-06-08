9 червня — яке церковне свято, якщо хочете уникнути пожежі, не робіть одну річ цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 червня, в православному календарі день пам’яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Він був одним з найвидатніших богословів ранньої Церкви і відіграв ключову роль у розвитку християнської доктрини. Він народився близько 376 року в Ель-Махалла-ель-Кубра, Єгипет, і помер 27 червня 444 року в Олександрії.

Кирило був племінником Феофіла, попереднього архиєпископа Олександрії, і отримав від нього виховання та освіту. Після смерті Феофіла 412 року, Кирило був обраний його наступником. Він був відомий своєю боротьбою проти різних єресей, зокрема новаціанства, яке відкидало можливість повернення до Церкви тих, хто відпав під час гонінь.

Кирило також відомий своєю участю в конфліктах з євреями та поганами в Олександрії, а також за свою роль у вигнанні євреїв з міста. Він був замішаний у смерті Гіпатії, видатної неоплатоністки та математика, яка була вбита християнським натовпом.

Однією з найважливіших подій у житті Кирила було його протистояння з Несторієм, архиєпископом Константинополя, який стверджував, що Діву Марію не слід називати Богородицею, а лише Христородицею. Кирило скликав Ефеський собор 431 року, де Несторій був засуджений і відлучений від Церкви.

Церковне свято 9 червня — Неділя Сліпорожденого

Це день, коли в Церкві вшановується подія зцілення сліпонародженого чоловіка Ісусом Христом. Ця історія розповідає про те, як Ісус відкрив очі тому, хто ніколи не бачив світла. Це нагадує нам про Божу милість, зцілення та віру. Неділя Спіпородженого є частиною церковного року, коли ми роздумуємо про духовну сліпоту та потребу віри.

Прикмети 9 червня

Народні прикмети 9 червня / Фото: Unsplash

Багато ягід до дуже холодної зими.

Гарна погода, але мурахи не вилазять з мурашників — до негоди.

Ворони розкричалися — будуть опади.

Що завтра не можна робити

Біля будинків цього дня в жодному разі не розпалювали вогнище. Наші пращури вірили, що полум'я притягує нечисту силу, яка "розтягне" його далі і може розпочати пожежу. Також не промовляли вголос свої плани на майбутнє, вважалося, що тоді вони не збудуться.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що найсильніша енергетика цього дня на сході сонця, тому намагалися прокинутися раніше, щоб отримати силу від небесного світила. Згідно з переказами, святий Кирило вмів зцілювати різні хвороби, тому до нього часто зверталися з молитвою саме цього дня.

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