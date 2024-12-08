9 грудня — яке церковне свято, чому категорично забороняється ходити до лісу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 грудня, в православному календарі святкують Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти великих свят Православної Церкви, яке пов'язане з подією, що передувала народженню Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Христа.

Свято відзначає момент зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною, матерію Марії. За церковними переказами, Анна і її чоловік Йоаким були бездітними протягом багатьох років і молилися Богу про дарування їм дитини. Бог вислухав їхні молитви і благословив їх на народження дитини, якою стала Марія, мати Ісуса Христа. Анна отримала велику благодать і відіграла важливу роль у Божому плані спасіння.

У Біблії не міститься прямого опису цього події, але церковні писання, зокрема апокрифічні тексти (наприклад, "Протоевангелія Якова"), розповідають про цей момент. Вони описують Анну як праведну жінку, яка віддано служила Богу, і молилася про дарування їй дитини.

Свято має глибоке теологічне значення. Воно вшановує не тільки святу Анну як матір Пресвятої Богородиці, а й підкреслює важливість таємниці Божої втілення. Зачаття Богородиці стало першим етапом у здійсненні Божого плану спасіння світу через народження Ісуса Христа.

Це свято також наголошує на силі молитви та надії, адже Бог відповідає на молитви тих, хто вірить і молиться з глибокою вірою. Молитви праведних людей, як Анна та Йоаким, стали важливими кроками на шляху до великого дива — народження Богоматері.

Прикмети 9 грудня

Народні прикмети 9 грудня / Фото: Unsplash

Дощить — то і навесні буде багато дощів.

Іній на деревах — буде багатий урожай.

Яскраве сонце до морозного Нового року.

Що завтра не можна робити

Ходити до лісу цього дня категорично заборонялося. Наші предки помітили, що звірі стають надто злими в цей період, а тому можуть нападати на людей. Також вагітним жінкам заборонялося займатися рукоділлям. Вірили, що тоді пологи будуть важкими.

Що можна робити завтра

Вагітні моляться святій Анні, щоб вона подарувала легкі пологи, а також здорову дитину.

Читайте також: