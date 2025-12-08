Церковне свято 9 грудня / © Pixabay

Завтра, 9 грудня, в православному календарі Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Пряма згадка про зачаття Богородиці в Біблії відсутня. Найповніший опис міститься в апокрифічному Протоєвангелії Якова (II століття), де розповідається про святого Йоакима і святу Анну, які довгі роки були бездітними. У молитвах і терпінні вони просили Бога про дитину, і їхні старання були винагороджені: Анна зачала Марію, котра з моменту зачаття була присвячена Господу.

Ця історія підкреслює, що народження Богородиці було особливим проявом Божої благодаті та підготовкою світу до приходу Спасителя.

Свято супроводжується відвідуванням Божественної літургії та спеціальними молитвами, особливо про благословення сімей і дітей. У деяких регіонах прийнято організовувати святкові трапези та благодійні заходи.

Віра в благодать святого зачаття надихає християн на терпіння, молитву і духовне очищення, нагадуючи, що виконання Божого задуму часто починається з маленьких, але значущих подій у житті звичайних людей.

Прикмети 9 грудня

Народні прикмети 9 грудня / © pexels.com

Хмарно та снігопад — до хуртовин та вітрів у грудні.

Сніг на Анну лежить на землі довго — зима буде суворою і затяжною.

Собаки і коти шукають тепло — наближаються сильні морози.

Що завтра не можна робити

Зачаття Пресвятої Богородиці в народних уявленнях вважається особливо жіночим святом. Традиційно цього дня жінкам радять утриматися від роботи по дому: прати, прибирати або займатися рукоділлям не слід. Вагітним також категорично забороняють розпалювати вогонь та користуватися гострими предметами, бо вважалося, що це може ускладнити пологи.

Що можна робити завтра

Праведну Анну традиційно шанують як заступницю жінок у шлюбі та матерів, а також як покровительку бідних, робітників і домогосподарок. У день її православного свята віряни звертаються до святої з молитвами про дарування дітей, легкі та безпечні пологи, здоров’я немовлят, гармонію в родині та розв’язання сімейних проблем.