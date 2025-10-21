9 із 10 припускаються цієї помилки: як зберегти котлети соковитими після смаження

Як пропарювати котлети після смаження / © unsplash.com

Професійний кухарі розкривають прості та ефективні способи, які допоможуть досягти ідеального результату.

Обсмажування та томління на сковороді

Після того як котлети підрум’яняться до апетитної золотистої скоринки, додайте їм додаткову соковитість. Накрийте сковороду кришкою та влийте 50–70 мл гарячої рідини: вода, розсіл або м’ясний бульйон. Для особливого аромату використовуйте грибний бульйон. Тримайте котлети на слабкому вогні 5–10 хвилин, щоб вони пропарилися у власному соку.

Порада: не пересушуйте котлети, пар допомагає зберегти м’ясо ніжним та соковитим.

Запікання в духовці

Запікання — ще один чудовий спосіб зберегти соковитість котлет. Розігрійте духовку до 160–180 °C, збризніть котлети рослинною олією та запікайте 10–20 хвилин. Цей метод дозволяє рівномірно прогріти м’ясо та зберегти його ніжність.

Порада: для більш насиченого смаку можна додати трохи спецій або свіжої зелені перед запіканням.

Приготування на пару

Щоб максимально зберегти всі соки, приготуйте котлети на пару. Використовуйте каструлю з решіткою: налийте на дно 1 см води, розташуйте котлети так, щоб вони не торкалися рідини, і накрийте кришкою. Томіть на слабкому вогні — пар наситить м’ясо вологою та ароматом.

Пароварка також підходить ідеально: готуйте котлети 15–20 хвилин після закипання води. У нижній відсік можна додати лавровий лист або свіжу зелень для аромату.

Вибір фаршу та спецій

Найсоковитішими виходять котлети із змішаного фаршу яловичини та свинини. Експериментуйте зі спеціями: часник, перець або свіжа зелень зроблять смак яскравішим і багатшим.

Порада: не забувайте про сіль та приправи — вони підкреслять природний смак м’яса.