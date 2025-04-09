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9 квітня — яке церковне свято, чому не слід цього дня довго відлежуватися в ліжку
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 9 квітня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євпсихія. Він був із знатної родини, багатий, освічений і щиро віруючий християнин. Щойно одружився — життя здавалося безхмарним, але саме тоді над усім християнським світом нависла темна хмара: до влади прийшов Юліан Відступник, колишній християнин, який зненавидів свою віру й почав повертати імперію до поклоніння язичницьким богам.
У Кесарії святкували день Артеміди — богині мисливства. Місцева влада влаштувала гучне свято з жертвопринесеннями, а імператор наказав усім — і християнам теж — взяти в ньому участь. Євпсихій не просто відмовився. У його серці запалився вогонь ревності до Бога — він зібрав однодумців і зруйнував головний храм Артеміди. Це було не просто виклик — це був духовний вибух.
Імператор розлютився. Він наказав жорстоко покарати Євпсихія. Святого схопили, і розпочалися тортури: його тіло шматували, били, дерли, намагаючись зламати його волю. Але Євпсихій не здався — він залишився вірним Христу до кінця. Коли катування не допомогли, його усікли мечем, і душа мученика відійшла у вічність.
Прикмети 9 квітня
Якщо день теплий і сонячний — літо буде спекотне і сухе.
Гуси купаються в річці — чекайте на тепло.
Хмарно, але без дощу — буде затяжна весна.
Що сьогодні не можна робити
Цього дня не варто відлежуватися в ліжку до обіду — можна прогаяти шанс, який дарує доля. Хто проспав ранок 9 квітня — той, мовляв, може й удачу проспати. А ще цього дня потрібно поводитися з водою обережно й шанобливо — не плескати даремно, не проливати. Бо вода сьогодні особлива, і якщо її знехтувати — можна накликати негаразди чи втратити душевну рівновагу.
Що можна робити сьогодні
У селах колись казали: "Який Євпсихій — таким і Великдень буде", якщо свято Воскресіння Господнього припадало поблизу цієї дати. Тобто якщо 9 квітня тепло, спокійно і сухо — святкові дні будуть гарні, погода сприятиме прогулянкам і польовим роботам.