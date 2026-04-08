Церковне свято 9 квітня

Реклама

Завтра, 9 квітня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євпсихія. Історичні джерела повідомляють, що Євпсихій жив у період ранньої Церкви, коли християнська спільнота зазнавала систематичних переслідувань з боку римської влади. Він походив із знатної сім’ї та отримав належну освіту, що робило його впливовою особою в громаді. Проте, незважаючи на соціальний статус, Євпсихій обрав шлях смирення та служіння ближньому, присвятивши своє життя Христу.

Святий Євпсихій зазнав жорстоких тортур за відмову відректися віри в Ісуса Христа. Його мучеництво описується як безстрашне та тверде свідчення християнської віри: навіть перед лицем смерті він залишався вірним Божому заклику. Згідно з церковними переказами, його відданість була настільки сильною, що свідки його страждань часто самі черпали у нього духовну наснагу.

Євпсихій шанується як один із тих святих, хто віддав життя за віру. Його пам’ять відзначають у християнських календарях, особливо у дні мучеництва, коли віруючі молитовно згадують його подвиг. Його життєвий приклад надихає на духовну витривалість, чесність і жертовність у щоденному житті.

Реклама

Ікони та літургійні тексті зображують Євпсихія як молодого чоловіка, часто з символами мучеництва — пальмовою гілкою або хрестом, що нагадує про його жертовний шлях.

Прикмети 9 квітня

Народні прикмети 9 квітня

Вранці туман чи іній — чекайте на урожайний рік.

Птахи голосно кричать, низько літають — буде посушливе літо.

Комахи і мухи дуже активні — найближчим часом не буде дощової погоди.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети радять сьогодні бути обачними. Не варто занадто довго спати — мовляв, можна «проспати» щастя та важливі моменти життя. Також слід обережно ставитися до води: її проливання вважають сигналом можливих неприємностей або біди.

Що можна робити завтра

Цього дня варто звертатися до святих із щирими молитвами. Просять про допомогу в подоланні гордині та прагнення до матеріальної вигоди, а також про здобуття внутрішньої стійкості, гармонії та душевного спокою.