ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

9 квітня — яке церковне свято, чому цього дня не варто надто довго спати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Церковне свято 9 квітня

Церковне свято 9 квітня / © unsplash.com

Завтра, 9 квітня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євпсихія. Історичні джерела повідомляють, що Євпсихій жив у період ранньої Церкви, коли християнська спільнота зазнавала систематичних переслідувань з боку римської влади. Він походив із знатної сім’ї та отримав належну освіту, що робило його впливовою особою в громаді. Проте, незважаючи на соціальний статус, Євпсихій обрав шлях смирення та служіння ближньому, присвятивши своє життя Христу.

Святий Євпсихій зазнав жорстоких тортур за відмову відректися віри в Ісуса Христа. Його мучеництво описується як безстрашне та тверде свідчення християнської віри: навіть перед лицем смерті він залишався вірним Божому заклику. Згідно з церковними переказами, його відданість була настільки сильною, що свідки його страждань часто самі черпали у нього духовну наснагу.

Євпсихій шанується як один із тих святих, хто віддав життя за віру. Його пам’ять відзначають у християнських календарях, особливо у дні мучеництва, коли віруючі молитовно згадують його подвиг. Його життєвий приклад надихає на духовну витривалість, чесність і жертовність у щоденному житті.

Ікони та літургійні тексті зображують Євпсихія як молодого чоловіка, часто з символами мучеництва — пальмовою гілкою або хрестом, що нагадує про його жертовний шлях.

Прикмети 9 квітня

Народні прикмети 9 квітня / © pexels.com

  • Вранці туман чи іній — чекайте на урожайний рік.

  • Птахи голосно кричать, низько літають — буде посушливе літо.

  • Комахи і мухи дуже активні — найближчим часом не буде дощової погоди.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети радять сьогодні бути обачними. Не варто занадто довго спати — мовляв, можна «проспати» щастя та важливі моменти життя. Також слід обережно ставитися до води: її проливання вважають сигналом можливих неприємностей або біди.

Що можна робити завтра

Цього дня варто звертатися до святих із щирими молитвами. Просять про допомогу в подоланні гордині та прагнення до матеріальної вигоди, а також про здобуття внутрішньої стійкості, гармонії та душевного спокою.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie