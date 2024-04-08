9 квітня — яке церковне свято, намагайтесь не розливати воду і в жодному разі не стрижіться

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 квітня, в православному календарі день пам’яті мученика Євпсихія. Народився у Кесарії Кападокійській і походив з чесного патриціянського роду. Він провів свою юність у християнській цноті, відзначаючись розумом і чистим життям. За часів правління імператора Юліана Відступника, Євпсихій виявив велику ревність до християнської віри, руйнуючи ідолів та храми язичників.

Коли Юліан дізнався про це, він наповнився гнівом не тільки до Євпсихія, але й до всього міста Кесарії, забравши у нього чесне ім’я і наклавши велику данину на мешканців. Євпсихій був заарештований і підданий мукам, але він стійко вистояв у своїй вірі. Після довгих і важких мук він був страчений мечем, і з його рани замість крові витекло молоко з водою, що було великим дивом. Християни поховали його тіло з великою пошаною, і над його гробом пізніше було споруджено храм.

Церковне свято 9 квітня — день пам'яті преподобномученика Вадима

Преподобномученик Вадим, відомий також як архімандрит Вадим, народився у IV столітті в перському місті Віфпалати в знатній родині. Він отримав християнське виховання і був глибоко вражений подвигом Христа, що спонукало його роздати більшу частину свого майна бідним і заснувати скромний монастир.

Згодом до нього приєдналися сім молодих ченців, які стали його учнями. 376 року, під час гонінь на християн, які розпочав перський цар Сапор, Вадим і його учні були заарештовані. Їх довго катували в темниці, де змушували відректися від Христа і поклонятися сонцю та вогню, але вони залишалися вірними своїй вірі.

Один із в’язнів, Нірсан, який спочатку був християнином, під тиском мук відступив від віри і погодився виконати будь-яку волю царя. Цар Сапор наказав Нірсану вбити Вадима. Нірсан, хоч і неохоче, але виконав наказ, відрубавши Вадиму голову. Після цього він усвідомив свій злочин і вкоротив собі віку.

Після смерті царя Сапора сім учнів Вадима звільнили з в’язниці.

Прикмети 9 квітня

Народні прикмети 9 квітня / Фото: Unsplash

Блакитне ясне небо — до хорошої погоди.

Вже квітнуть кульбаби — будуть теплі дні.

На воді під час дощу з'являються бульбашки — довго дощитиме.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня не можна підмітати в оселі, тому що можна "вимести" щастя. Також не підстригали волосся, вірили, що це накличе на людину неприємності. Робили все, щоб не розлити воду, — інакше чекали на біди.

Що можна робити завтра

Особливо шанували цього дня воду, яку намагалися не розплескувати. Вірили, якщо випити склянку чистого напою, то це допоможе отримати щастя і радість на цілий рік.

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