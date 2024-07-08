9 липня — яке церковне свято, як правильно провести цей день, щоб отримати добробут і щастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 липня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Панкратій народився в Антіохії (сучасна Туреччина) у благочестивій родині. За легендою, він зустрівся з апостолом Петром ще в юнацькі роки. Його батьки прийняли християнство, і Панкратій сам прагнув до духовного життя.

Після смерті батьків Панкратій вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра. Згодом Панкратій супроводжував апостола Петра в його подорожах і проповідях. Після того, як апостол Петро висвятив його на єпископа, Панкратій був направлений до міста Тавроменія на Сицилії (сучасна Таорміна).

У Тавроменії Панкратій активно проповідував християнство, навертаючи багатьох язичників до віри. За його діяльності в місті було побудовано християнську церкву, і місцева громада значно зросла. Його активна діяльність та успіхи у поширенні християнства викликали ненависть серед язичників. Вони підняли бунт проти єпископа та його прихильників. Панкратій був схоплений і побитий до смерті камінням у 1 столітті (приблизно в 90-ті роки).

Прикмети 9 липня

Народні прикмети 9 липня / Фото: Unsplash

В лісі багато чорниці до суворої зими.

Вранці дощить до сонячного дня.

Вранці туману немає, але роса невелика — протягом дня буде злива.

Що завтра не можна робити

Не варто цього дня сваритися з батьками, навіть якщо вони не праві. Також намагайтесь не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, інакше опинитесь в такій самій ситуації.

Що можна робити завтра

В цей час на грядках з'являються перші огірки. В давнину існував цікавий звичай. Потрібно було зірвати перший огірок в секреті від інших членів родини, закопати його в таємному місці на городі, тоді наступного року урожай буде ще більшим. Щоб отримати щастя і добробут — переїжджайте на нове місце.

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