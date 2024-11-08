9 листопада — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб взимку не хворіти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 листопада, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти. Преподобна Матрона була християнською святою, що прославилася своєю глибокою вірою та святістю життя. Відомо, що вона народилася в IV столітті в родині благочестивих християн, і з дитинства виявляла особливу духовну чутливість і благочестя. Вона жила в малому селі та проводила життя в молитві, покаянні і відданості Богу.

Матрона була благословенна духовними дарами, серед яких було пророче знання і здатність зціляти людей. Особливо вона була відома своєю здатністю молитися за інших і отримувати від Бога дари, які допомагали численним людям знайти мир, зцілення та духовну допомогу.

Її життя часто сприймалося як приклад того, як треба долати труднощі життя, зберігаючи глибоку віру та покору. Святу Матрону шанують за її смирення та віру, а також за її здатність прославляти Бога через служіння іншим.

Преподобна Теоктиста — свята, котра також була вірною служителькою Божою в ранньому християнському світі. Відомо, що вона була черницею і прийняла монашество в юному віці. Преподобна Теоктиста відзначалася винятковою побожністю, спокоєм і дотриманням аскетичних практик, що було характерним для святих жінок її часу.

Вона присвятила своє життя молитвам і духовному служінню в монастирі, де її чесноти стали відомими серед інших черниць і мирян. Теоктиста прославилася своїм смиренням, чистотою душі та безперервними молитвами за інших людей. Вона також була визнана за її здатність отримувати пророцтва та духовні видіння, що допомагало численним людям на їхньому шляху до спасіння.

Як і Матрона, святу Теоктисту вважають прикладом для наслідування серед православних християн, її духовне життя є натхненням для багатьох вірян. Обидві ці святий особи, хоча й жили в різний час, є важливими прикладами того, як людина може служити Богу через своє життя, молитву та благочестя, прагнучи до святості і духовного вдосконалення.

Прикмети 9 листопада

Народні прикмети 9 листопада / Фото: Unsplash

Туман вранці до відлиги.

Побачити іній на деревах до морозу.

Йде сніг і хмарно — до дощового травня.

Що завтра не можна робити

Не можна віддавати свої речі чужим, не виправши їх спочатку, інакше ваше щастя піде до іншої людини. Не можна стригти волосся, нігті чи робити манікюр — всю зиму у вас буде слабке здоров'я.

Що можна робити завтра

Віддайте речі, які ви вже не носите чи ті, що не приносять задоволення, людям, які їх потребують. Це день, коли лінощі можуть повернутися проблемами з грошима, а тому обов'язково займіться улюбленою працею.

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