9 листопада — яке церковне свято, що не можна робити на Матрону Зимову

Завтра, 9 листопада, в православному календарі день пам’яті преподобної Матрони. Вона була благочестивою жінкою, яка віддала своє життя Богові. Народилася у Пергії Памфилійській в V столітті і вийшла заміж за Дометіана, чесного і доброродного чоловіка. Але Матрона бажала служити Господеві в чистоті і пості, тому молилася, щоб він звільнив її від подружнього ярма.

Одного разу, після ретельної молитви в храмі Святих Апостолів, вона вирішила втекти від чоловіка і сховатися в монастирі. Там вона зустріла свою подругу Євгенію, яка також була дівою Христовою. Разом вони пішли до Єрусалима, де Матрона стала знаменитою своїми дивами і пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє і вказувала на гріхи.

Вона також була великою заступницею перед Богом і молилася за всіх, хто до неї звертався. Вона померла в Єрусалимі 492 року і була похована в храмі Пресвятої Богородиці. Її мощі були перенесені до Константинополя 1200 року і зберігаються там досі.

Церковне свято 9 листопада — день пам'яті преподобної Феоктисти

Преподобна Феоктиста була християнською монахинею, яка жила відлюдницьким життям на острові Лезвія в селі Митимні (сучасна Греція). Вона відома своєю глибокою вірою та релігійними подвигами. Замолоду, у вісімнадцятирічному віці, вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу і віддала себе монашому життю.

Її життя було прикладом аскетизму та відданості християнським цінностям. Преподобна Феоктиста відзначалася своєю мудрістю та здатністю до глибокої молитви, що зробило її важливою фігурою в релігійному житті свого часу. Її пам’ять вшановується не тільки за її особисті духовні досягнення, але й за її вплив на інших людей, які шукали духовного керівництва та натхнення.

Прикмети 9 листопада

Народні прикмети 9 листопада / Фото: Pexels

Вранці іній не деревах — чекайте на сильні морози.

Туман стоїть — до відлиги.

Снігова та хмарна погода віщує холодний травень.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна залишатися в поганих стосунках з близькими людьми. Потрібно позбутися будь-яких конфліктів. Не можна відмовляти в допомозі нужденним, адже інакше можна самому в майбутньому загрузнути у боргах. Краще не плануйте важливі зустрічі, вони не принесуть позитивних результатів.

Що можна робити завтра

В давнину наші предки цього дня діставали висушені на зиму лікувальні трави, щоб готувати з них чаї і відвари. Також перебирали старі речі, віддавали ті, які вже не потрібні, нужденним. Водночас важливо речі добре випрати і почистити перед тим, як віддавати, інакше можна накликати на себе нещастя.

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