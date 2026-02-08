Церковне свято 9 лютого / © unsplash.com

Завтра, 9 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Никифора. Святий Никифор жив у III столітті — добу, коли Римська імперія неодноразово вдавалася до переслідувань християн. Саме в цей час сповідування християнської віри вимагало не лише внутрішньої переконаності, а й готовності прийняти страждання й смерть за Христа.

Відомо, що Никифор мешкав в одному з міст Малої Азії та перебував у тісній дружбі з пресвітером на ім’я Саприкій. Їхні взаємини тривалий час були прикладом братньої любові та спільного служіння Богові. Однак згодом між ними виник тяжкий конфлікт, причина якого остаточно не збереглася в історичних джерелах. Ця сварка призвела до глибокого розриву й тривалої ворожнечі.

Минув певний час, і святий Никифор, усвідомивши згубність непримиренності, глибоко розкаявся. Він неодноразово намагався примиритися з Саприкієм, смиренно просячи прощення та бажаючи відновити братерські стосунки. Проте пресвітер, осліплений образою, відмовлявся прийняти каяття Никифора.

Цей епізод став ключовим у житті святого, адже саме через покаяння і смирення він духовно підготувався до майбутнього мученицького подвигу. Християнська традиція особливо наголошує: Бог дивиться не лише на зовнішні вчинки людини, а передусім на стан її серця.

Коли почалося чергове гоніння на християн, пресвітера Саприкія було заарештовано за сповідання віри в Христа. Його засудили до страти через усікновення голови. Святий Никифор, дізнавшись про це, пішов за ним до місця страти й востаннє благав про прощення, звертаючись до нього зі словами братньої любові.

Однак навіть перед лицем смерті Саприкій не примирився з Никифором. За свідченням церковного передання, у вирішальний момент він злякався мук і зрікся Христа. Тим самим він утратив вінок мученика, який, здавалося, вже був йому приготований.

Святий Никифор, побачивши це, відкрито сповістив себе християнином і заявив, що готовий прийняти смерть за віру в Ісуса Христа. Вражені його мужністю та щирістю, кати негайно стратили Никифора, який прийняв мученицьку смерть через усікновення голови.

Прикмети 9 лютого

Народні прикмети 9 лютого / © pexels.com

Вікна запітніли — скоро потеплішає.

Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду або хуртовини.

Якщо до 9 лютого було холодно, а цього дня різко потепліло — лютий буде теплим.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, 9 лютого не варто братися за нові починання або будувати далекосяжні плани. Вважалося, що будь-яка справа, розпочата цього дня, може не принести бажаного результату або завершитися прикрими перешкодами. Також суворо осуджували бездіяльність і небажання працювати: лінощі в цей час сприймалися як зневага до майбутньої праці, адже весна вже близько і господареві слід готуватися до нового життєвого кола.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни з особливою надією звертаються в молитвах до святого мученика Никифора, просячи його заступництва перед Господом. Святого Никифора просять наділити розсудливістю, допомогти віднайти правильні рішення та відновити злагоду у стосунках.