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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

9 липня — яке церковне свято, чому в жодному разі не можна сваритися з близькими і потрібно їсти чорницю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 9 липня

Церковне свято 9 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 9 липня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Панкратій народився приблизно на межі I століття, походив із знатної і багатої сім’ї з Антіохії (за деякими джерелами — з Понту). Його батьки були іудеями, але ще в юності він разом із сім’єю переселився до Єрусалима, де став свідком земного життя Ісуса Христа.

Після Воскресіння Спасителя Панкратій та його батьки увірували в Нього, прийняли хрещення і стали послідовниками апостолів.

Панкратій був особисто знайомий з апостолом Петром і апостолом Павлом, які високо цінували його благочестя, знання Святого Письма та ревність у вірі. За переказами, апостол Петро поставив Панкратія єпископом Тавроменії (Тавроменій, нині — Таорміна) на острові Сицилія.

Це місто на той час було язичницьким, і перед Панкратієм стояло важке завдання — привести до Христа жителів цього краю.

За переказами, через його молитви Господь явив численні чудеса: зцілення хворих, вигнання демонів, навернення багатьох язичників до істинної віри.

Проповідницька діяльність святого викликала ненависть серед ідолопоклонників, зокрема серед прибічників культу Артеміди. У часі одного з нападів язичників святий Панкратій був убитий камінням і мечами — приблизно в середині І століття, за одними джерелами — близько 40-х років, за іншими — до 60 року.

Прикмети 9 липня

Народні прикмети 9 липня / © Pixabay

Народні прикмети 9 липня / © Pixabay

  • Грім гримить — чекайте на дощовий серпень.

  • Вранці багато роси — буде великий урожай.

  • Високо літають жайворонки — до теплого літа.

Що завтра не можна робити

За повір’ям, 9 липня вкрай небажано розпочинати нові справи — вони можуть зазнати невдачі або зупинитися на самому початку. Не рекомендується й позичати гроші: якщо вже й просять, краще перенести віддачу на інший день. Також варто уникати конфліктів з близькими — вважається, що сварка цього дня може призвести до фінансових труднощів і втрат.

Що можна робити завтра

У народі вірять, що 9 липня — найкращий час для збирання чорниці: саме цього дня вона нібито набирає особливої сили. Вважається, що чим більше ягід скуштуєш на Панкратія, тим більше життєвої енергії, здоров’я та привабливості отримаєш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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