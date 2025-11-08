- Дата публікації
9 листопада — яке церковне свято, для чого цей день вважається сприятливим в народній традиції
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 9 листопада, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Матрони і Теоктисти. Матрона й Теоктиста належать до тих ранніх подвижниць, чиї імена збереглися у християнській традиції як взірці смирення, терпіння та цілковитої посвяти Богові. Вони вшановуються як жінки, що обрали шлях чернечого життя та подвиг аскези, присвятивши себе молитві й служінню людям.
Обидві традиційно згадуються разом у низці списків святих-жінок, хоч їхні житія не є докладними або великими — це типовий випадок для ранньої доби монашества, коли усні оповіді передавалися поколіннями й лише згодом були записані.
Матрона представлена в церковній традиції як дівчина із благочестивої християнської родини, яка змалку виявляла надзвичайну схильність до духовного життя. З дитячих років вона прагнула тиші, молитви й усамітнення.
Поширений для подвижниць мотив: Матрона, попри пропозиції заміжжя, обрала шлях ціломудрості та чернечого служіння. Її рішення супроводжувалося внутрішнім закликом до служіння Богові — добровільною відмовою від усього, що могло б відвернути її від молитви.
Теоктиста також постає як жінка з християнської родини, що змолоду прагнула зректися мирського життя.
Після відходу до Господа її почали шанувати як подвижницю великої чистоти. Разом із Матроною вона згадується в чинопослідуванні як свята, котра прожила велику частину життя в монастирській тиші, очищуючись молитвою й смиренням.
Прикмети 9 листопада
Падає мокрий сніг — зима буде з відлигами та нестійкою.
Падає сухий сніг — на тривалий мороз.
Туман 9 листопада — до відлиги та м’якої зими.
Що завтра не можна робити
За народними уявленнями цього дня слід утриматися від призначення відповідальних зустрічей, адже будь-які плани можуть зірватися. Також небажано надмірно балакати, щоб не накликати непорозумінь і дрібних прикростей.
Що можна робити завтра
У народній традиції цей день вважали сприятливим для примирення: люди прагнули залагодити суперечки й відпустити давні образи. Також саме тепер зазвичай переглядали зимовий одяг та речі, відокремлюючи зайве й передаючи його тим, кому воно могло принести більше користі.